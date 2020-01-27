Как прошел второй выпуск Голосу країни-10 и кто сумел развернуть все четыре судейских кресла (видео)

26 января на телеканале "1+1" состоялся второй выпуск юбилейного десятого сезона шоу "Голос країни". За право стать частью команды судей MONATIK’а, Дана Балана, Тины Кароль, Потапа и Насти Каменских боролись 12 вокалистов.

В новом выпуске многие участники сумели развернуть кресла звездных судей, а некоторые из них – разожгли настоящую борьбу между тренерами проекта. В числе участников второго эфира оказались бэк-вокалистка MONATIK’а - начинающая певица Lida Lee и актриса Дарья Петрожицкая, которая исполнила главную роль в сериале "Папик". Смотрите далее три лучших выступления этого вечера.

Марко Квитка (команда MONATIK’а)

Единственным, кому посчастливилось развернуть все четыре судейских кресла, стал 24-летний бэк-вокалист певца Константина, участника 6 сезона "Голосу країни", Марко Квитка. Парень пришел на проект с песней World, hold on музыканта Bob Sinclar. Выступление молодого человека понравилось всем судьям без исключения. Продолжать участие в проекте вокалист будет в команде MONATIK’а.

Сергей Асафатов (команда MONATIK’а)

Три тренерских кресла развернул мультиинструменталист Сергей Асафатов из Винницы. Молодой человек воспитывался в детском доме и стремится стать известным певцом. "Много существует стереотипов, людям из детских домов труднее достичь чего-то в жизни. Поэтому я пришел на "Голос країни", чтобы доказать на собственном примере, что все на самом деле возможно. Верьте в свои мечты и идите к своей цели, несмотря ни на что", - сказал вокалист.

Для "слепых прослушиваний" парень выбрал хит группы "Бумбокс" - "Вахтерам". К нему повернулись Тина Кароль, MONATIK, а также Потап с Настей. Каменских сразу узнала Сергея, поскольку он был ее подопечным на "Х-факторе". Своим наставником на "Голосі країни-10" Асафатов выбрал MONATIK’а.

Ерлан Баибазаров (команда Потапа и Насти Каменских)

29-летний музыкант приехал из Казахстана. Там он работает таксистом, но мечтает о карьере певца. Для шоу "Голос країни" молодой человек выбрал песню Feel it still. К парню повернулись почти все тренеры. Единственный, кого не убедил Ерлан, стал Дан Балан. Вокалист продолжит участие в проекте в команде Потапа и Насти Каменских.

загрузка...

В целом же в следующий этап шоу "Голос країни-10" прошли 9 участников. Больше всего вокалистов в свои команды набрали MONATIK и Настя Каменских с Потапом - по три участника.

Команда Дана Балана:

Кристина Карабанова

Сергей Клейнис

Команда Тины Кароль:



Дарья Петрожицкая



Команда Потапа и Насти:



Карина Балашова

Эрлан Баибазаров

Егор Шагаков



Команда MONATIK’а:



Сергей Асафатов

Марко Квитка

Лида Ли

Напомним, следующий выпуск шоу "Голос країни-10" состоится уже через неделю, 2 февраля. Самые интересные его события традиционно отслеживайте на страницах theLime.

В первом выпуске шоу Дан Балан приревновал Тину Кароль к секс-символу шоу "Танці з зірками" Даниэлю Салему. Похоже, теперь за внимание певицы на проекте будут бороться два мачо.

Смотрите также на theLime, как Тина Кароль на шоу "Голос країни-10" поставила на место эпатажную солистку "Ленинграда". Сезон только начался, а на проекте едва не назрел конфликт.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.