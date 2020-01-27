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Звезда сериала "Папик" пришла на Голос країни-10 и сразила улыбкой Дана Балана

Актриса выбрала ту же песню, которую исполняла в сериале

понедельник, 27 января 2020, 00:13
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На сцене вокального шоу "Голос країни-10" появилась украинская актриса Дарья Петрожицкая, которая запомнилась по роли Лизы в комедийном сериале "Папик".

Для "слепых прослушиваний" артистка выбрала ту же композицию, которую исполняла в фильме. По сюжету "Папика", героиня Петрожицкой пошла на талант-шоу "Пой", подобного проекта "Голос країни". В сериале актриса проникновенно исполнила песню "Голубка".

Перед выходом на сцену Дарья призналась, что уже давно мечтала попасть на шоу. "Голос" мне нужен для того, чтобы еще больше поверить в себя и чтобы познакомить нашу страну и, возможно, весь мир с моим творчеством", - сказала актриса.

Дарье удалось развернуть к себе кресло только одного тренера - Тины Кароль, и она автоматически становится участницей ее команды.

Дан Балан признался, что узнал Дашу. По его словам, он смотрит сериал "Папик", ради очаровательной улыбки актрисы. "Это волшебство какое-то. Вот, девушка как девушка, но когда она улыбается... Посмотрите, все вокруг расцветает, это настолько волшебно", - восхитился певец.

  • Неожиданностью второго выпуска шоу "Голос країни-10" также стало появление бэк-вокалитки MONATIK’а. Девушка ворвалась на сцену с зажигательной песней Bang Bang. Ей удалось зажечь своим драйвом не только зал, но и звездных тренеров.
  • В первом выпуске шоу Дан Балан приревновал Тину Кароль к секс-символу шоу "Танці з зірками" Даниэлю Салему. Похоже, теперь за внимание певицы на проекте будут бороться два мачо.

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