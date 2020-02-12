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"Крихітка" выпустила новый трек "Бурштин" - это первая песня группы за пять лет

Музыканты готовятся к первому за долгое время сольному концерту в Киеве

среда, 12 февраля 2020, 19:04
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Группа "Крихітка" презентовала в сети новый трек "Бурштин". Это ее первая песня за последние пять лет и первый сингл из будущего альбома. Трек появился на канале группы в YouTube, где стал для поклонников настоящим сюрпризом.

"Мне было бы очень интересно услышать, что скажет слушатель, потому что мне кажется, она очень однозначна. То, с чем я сравниваю "Бурштин", тоже очень однозначно", - рассказала в эфире "Украинского радио" солистка группы Саша Кольцова.

На вопрос, станет ли песня хитом как "Ти на першому місці", певица пока разводит руками: "Не знаю, будет ли она успешной - здесь важно попасть в настроение общества. Мне кажется, что это слишком личная история, но она очень хорошо вписывается в наш репертуар".

Уже 14 февраля "Крихітка" даст в Киеве первый за долгое время сольный концерт. И, насколько известно, он будет не единственным. Музыканты уже активно готовятся к фестивалям этого лета.

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