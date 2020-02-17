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Звезда сериала "Школа" покорила сердца зрителей и судей на шоу Голос країни-10

Продолжать участие в проекте вокалистка будет в команде Потапа и Насти

понедельник, 17 февраля 2020, 00:24
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В пятом выпуске шоу "Голос країни-10" на сцене появилась актриса сериала "Школа", 20-летняя Мария Кондратенко, которая играла скромную отличницу Соню. Девушка не только снимается в кино, но и занимается музыкой.

Маша участвовала в первом сезоне шоу "Голос. Діти" в команде Олега Скрипки. В этом году юная вокалистка решила попробовать свои силы во взрослом "Голосі". Для слепых прослушиваний девушка выбрала хит Билли Айлиш - All good girls go to hell, но со своей аранжировкой.

Выступление Марии понравилось всем судьям, но поскольку мест в командах наставников осталось совсем мало, то свое кресло развернули только Потап и Настя. "Как классно, что не надо бороться", - крикнула Каменских.

"Вы большая молодец, что принесли на главную сцену нашей страны свою аранжировку. Это рискованно, но, кто не рискует, тот не пьет шампанского", - похвалила Машу Тина Кароль.

Выступление актрисы понравилось также и зрителям. "Такая юная, а такой уже классный голос", "Достойная девочка, удачи", "Шикарное звучание", "Офигенный тембр", - пишут пользователи сети в комментариях под видео.

  • На сцене вокального шоу "Голос країни-10" неожиданно появилась украинская певица и телеведущая Оля Цибульская. Исполнительница пришла на проект ради 5-летнего сына Нестора.
  • В 4 выпуске шоу "Голос країни-10" вдруг появился украинский телеведущий Владимир Остапчук. Удивить судей и зрителей он решил своим маленьким хобби - американским хип-хопом.

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