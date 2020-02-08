Невеста Никиты Добрынина показала, как выбирает свадебное платье: фото

Герой реалити-шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин сделал предложение руки и сердца победительнице проекта Даше Квитковой. Девушка ответила согласием и уже вовсю погрузилась в свадебные хлопоты.

Так, на своей странице в Instagram счастливая невеста показала, как выбирает подвенечное платье. Даша примерила несколько свадебных образов и призналась, что никак не может определиться.

"Не передать ощущения, тем более, что до предложения мне не особо хотелось пышных платьев на свадьбу. Сердечко разрывается от всей красоты", - поделилась эмоциями Даша.

Даша и Никита мечтали провести свадьбу в Италии, но потом приняли решение устроить торжество в Киеве.

"Пока мы еще были на Бали, мы уже нашли себе организаторов, которые подбирали нам красивые места и виллы. Бюджет был утвержден и мы уже считали количество гостей. Но было одно но. Для нас было важно, чтобы дедушка Никиты и моя бабушка присутствовали на свадьбе. К сожалению, по состоянию здоровья перелеты им запретили. Поэтому мы приняли решение, что в Киев им будет добраться проще", - объяснила Даша.

Девушка добавила, что они не расстроились, поскольку отправятся в Италию сразу после свадьбы.

"Мы решили в свадебное путешествие улететь на следующий день. Куда? Конечно же в Италию. Даже определились с городком, в который поедем", - поделилась Даша.

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