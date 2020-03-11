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Названы первые победители украинской музыкальной премии YUNA-2020

Имена победителей в остальных 13 категориях будет объявлено 24 марта

среда, 11 марта 2020, 13:40
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9 марта в Киеве состоялось торжественное награждение победителей в первых четырех номинациях Национальной музыкальной премии YUNA-2020.

В категории "Лучший хип-хоп хит" победил дуэт alyona alyona и Alina Pash с композицией "Падло". Статуэтку за "Лучший электронный хит" забрала MARUV за трек "Siren Song". В номинации "Другой формат", которая была введена оргкомитетом в 2019 году, победила певица ЛУНА. А статуэтку "Лучший менеджмент артиста" вручили MONATIK Corporation.

Ирина Демичева (Монатик)

"YUNA в очередной раз разрушила миф о том, что победители премии это каждый год "на манеже одни и те же", – прокомментировал Павел Шилько, генеральный продюсер премии. – В трех из четырех номинаций победители получили статуэтки впервые. Ни alyona alyona, ни ЛУНА, ни MONATIK Corporation никогда еще не побеждали на YUNA".

Павел Шилько

Гостями церемонии награждения стали номинанты премии, артисты, селебрити и эксперты премии: MARUV, MOZGI, YUKO, LAUD, KHAYAT, DILEMMA, Morphom, MOTANKA, SINOPTIK, Фагот (ТНМК), Ирина Федишин, Маша Виноградова, Ирина Монатик, Алина Шуфрич, Андрей Бескровный, Morris и другие.

Ирина Федишин

LAUD

KHAYAT

MARUV

Напомним, девятая церемония вручения премии YUNA-2020 состоится 24 марта. Традиционно, музыкальный праздник пройдет в киевском Дворце искусств "Украина". Среди номинантов "Время и Стекло", Настя Каменских, Jerry Heil, KAZKA, MONATIK, Олег Винник и многие другие топовые артисты.

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