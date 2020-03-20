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Парень стал жертвой фейка о коронавирусе - теперь его ненавидят тысячи людей

Джудо теперь не выходит из дому один, ведь люди просто готовы его четвертовать

пятница, 20 марта 2020, 13:50
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Житель Нигерии Джудо Икуенобе узнал из новостей в соцсетях, что его ненавидят тысячи людей. А все потому, что он стал жертвой фейка о коронавирусе с использованием его фотографии.

Вскоре после того, как в Нигерии был зарегистрирован первый случай заболевания, неизвестный автор рассказал в сети историю о чернокожем парне, которому диагностировали Covid-19. При этом он якобы сбежал из изоляции и требует у местного правительства деньги, угрожая нарочно распространять болезнь. К истории прикрепили фотографию Джудо, и теперь парень не знает, как ему быть. Ведь люди готовы его четвертовать.

Фото: buzzfeed.com

"Я зашел в интернет, увидел свое фото и узнал, что меня обвиняют в том, что я сбежал из больницы. Я был в шоке, ведь там было другое имя, но с моим фото, - цитирует Джудо BuzzFeed. - Повсюду эти комментарии - "застрелите его", "пристрелить бы его или закидать камнями". Я попал. Сейчас не хожу никуда один. Со мной всюду теперь друзья или семья".

Скриншоты истории продолжают гулять по соцсетям, хотя местные журналисты уже поспешили опровергнуть причастность Джудо к ней. Некоторые источники утверждают, что сама по себе заметка вообще является фейковой. Но даже если упомянутый в ней человек и существовал, то это явно был не парень на фото.

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