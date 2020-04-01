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Мы тебя не выбирали: команда "Лиги смеха" сорвала овации зала шуткой о Зеленском

Звездами нового выпуска стали те же участники команды "Загорецька Л.С"

среда, 1 апреля 2020, 13:46
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В YouTube появилось видео второй игры 6 сезона "Лиги смеха", звездами которого снова стали участники команды "Джокер Хит Леджер" (ранее она называлась "Загорецька Л.С").

Зрители тепло приняли звезд прошедших игр, и запомнили из их выступления по меньшей мере одну шутку, которая заставила зал аплодировать громче обычного. На сцене юмористы разыграли конфликт со своим тренером - певицей Надей Дорофеевой, а в итоге досталось и президенту Владимиру Зеленскому.

"Ты не наш тренер, потому что мы тебя не выбирали", - заявил один из участников команды Наде Дорофеевой. "Вот-вот, я так про Зеленского говорю", - добавил второй актер, сорвав овации зала.

Напомним, новым ведущим "Лиги смеха" вместо Владимира Зеленского стал его приятель и коллега по "95 Кварталу" Евгений Кошевой.

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