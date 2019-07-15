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Канал "Україна" на кинофестивале в Одессе презентовал сериал о киднеппинге "Маркус"

8-серийная картина является продуктом украинско-латвийского производства

понедельник, 15 июля 2019, 13:55

14 июля в рамках 10-го Одесского международного кинофестиваля в секции "Сериалы" канал "Украина" представил криминальную драму "Маркус", которая привлекает внимание к трагической проблеме пропажи детей.

Канал "Украина" восьмой год подряд является партнером Одесского международного кинофестиваля и в этом году презентует 8-серийную картину "Маркус", которая является продуктом совместного украинско-латвийского производства канала "Украина" и медиа-компании Helio Media.

"Секция "Сериалы", которую наш канал организовывает совместно с ОМКФ и международным партнёром Series Mania, уже стала доброй традицией фестиваля. В этом году в рамках секции зрители смогут увидеть первую серию драмы "Маркус", которая обращается к очень болезненной и сложной для всего мира теме пропажи детей. Только в Украине в полиции ежегодно регистрируют несколько тысяч обращений по поводу исчезновения детей. К счастью, большинство ребят находят быстро, но есть и очень драматичные истории, в которых от внимания общества, полиции, родителей зависит жизнь и судьба ребенка. Именно такая история и легла в основу сюжета "Маркуса", – подчеркнула директор телеканала "Украина" Виктория Корогод.

В центре сюжета – учительница английского языка Полина Клочко, жизнь которой утратила смысл после похищения ее сына Марка из детского сада. Через несколько лет в рубрике международных новостей в репортаже об инциденте в рижском торговом центре Полина видит своего мальчика. Это точно он, только теперь живет в другой стране и зовут его Маркус. Героиня пишет заявление в полицию, но ей отказывают в возобновлении дела. Женщина решает бороться за сына самостоятельно. Но самое страшное в этом сюжете то, что в его основе вполне реальные человеческие истории.

"Все вы знаете, какие ужасные трагедии произошли в Одесской и Днепропетровской областях. Я, как мама, нахожусь под очень удручающим впечатлением и одновременно думаю, что нам, родителям, надо делать, чтобы уберечь своих детей от ужасных трагедий и реалий. У меня двое очаровательных девочек, которых я приучаю к элементарным правилам поведения с незнакомыми людьми, а старшей Диане мы установили на телефон приложение, которое всегда показывает, где она находится", – поделилась своим опытом телеведущая, актриса, исполнительница одной из главных ролей в сериале Лилия Ребрик.

Главные роли в сериале исполнили Кирилл Рубцов и Евгения Розанова. Их коллегами по картине стали украинские и латвийские актеры Александр Нейкенс, Рихард Лэперс, Лилия Ребрик, Агнесе Цируле, Ксения Мишина, Михаил Кукуюк.

Режиссёр – Антон Азаров. Автор идеи – Игорь Волков. Сценаристы – Лера Колегаева, Владимир Скиба. Съемки картины проходят в Латвии, а также в Киеве и Киевской области. Производством сериала занимается продакшн "АРТ Территория".

  • Британский режиссер Майк Ли, лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA, который стал в этом году специальным гостем 10-го международного кинофестиваля в Одессе, публично выразил свою поддержку украинскому коллеге Олегу Сенцову.
  • Читайте также на The Lime интервью с американской актрисой Роуз Макгоуэн, звездой сериала "Зачарованные", которая также в этом году гостит на кинофестивале в Одессе.

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