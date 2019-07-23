RU  UA

Лайм

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Дублер Вина Дизеля разбился на съемках: актер не смог сдержать слез

Каскадер выполнял трюк вместо актера

вторник, 23 июля 2019, 17:26
читати статтю українською

Во время съемок девятого фильма "Форсаж" серьезно пострадал дублер актера Вина Дизеля. Каскадер Джо Уоттс упал головой вниз с высоты более 9 метров во время выполнения одного из трюков.

Об этом пишет The Sun. По данным издания, на съемочной площадке оборвался страховочный трос. Пострадавшего срочно доставили в больницу на вертолете, а съемки были приостановлены. Как сообщила в соцсетях подруга Джо, сейчас каскадер находится в коме.

Актер Вин Дизель, присутствовавший на месте трагедии, был в ужасе и не смог сдержать слез, когда увидел, что произошло с его дублером.

Джо Уоттс – опытный каскадер. Он ранее работал в таких фильмах, как "Миссия невыполнима: Последствия", "Kingsman: Золотое кольцо", "Человек-паук: Вдали от дома", "Мир Юрского периода", "Телохранитель киллера" и сериале "Игра престолов".

  • Ранее в России на съемочной площадке фильма "Ильинские рубежи" умер артист. Каскадер угодил под не успевший вовремя затормозить танк.
  • Канадский рэпер Джон Джеймс Макмюррей трагически погиб на съемках экстремальной сцены для своего музыкального клипа. Артисту было 34 года.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

"Очень странные дела" 3 сезон: главное о нашумевшем проекте Netflix

Третий сезон, как и ожидалось, продолжил все начатые ранее сюжетные линии, правда, герои выросли и вместе с ними и их проблемы. Теперь они беспокоятся не только о монстрах, но и испытывают переживания от первой любви.

В сети появился зрелищный тизер сериала "Ведьмак"

Вышел первый официальный тизер сериала "Ведьмак" с британским актером Генри Кавиллом в главной роли.

В Одессе показали военную драму об аннексии Крыма: зрители аплодировали стоя

В рамках Одесского кинофестиваля состоялся показ военной драмы "U311 Черкассы" об оккупации Крыма.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: