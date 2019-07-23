Дублер Вина Дизеля разбился на съемках: актер не смог сдержать слез

Во время съемок девятого фильма "Форсаж" серьезно пострадал дублер актера Вина Дизеля. Каскадер Джо Уоттс упал головой вниз с высоты более 9 метров во время выполнения одного из трюков.

Об этом пишет The Sun. По данным издания, на съемочной площадке оборвался страховочный трос. Пострадавшего срочно доставили в больницу на вертолете, а съемки были приостановлены. Как сообщила в соцсетях подруга Джо, сейчас каскадер находится в коме.

Актер Вин Дизель, присутствовавший на месте трагедии, был в ужасе и не смог сдержать слез, когда увидел, что произошло с его дублером.

Джо Уоттс – опытный каскадер. Он ранее работал в таких фильмах, как "Миссия невыполнима: Последствия", "Kingsman: Золотое кольцо", "Человек-паук: Вдали от дома", "Мир Юрского периода", "Телохранитель киллера" и сериале "Игра престолов".

Ранее в России на съемочной площадке фильма "Ильинские рубежи" умер артист. Каскадер угодил под не успевший вовремя затормозить танк.

Канадский рэпер Джон Джеймс Макмюррей трагически погиб на съемках экстремальной сцены для своего музыкального клипа. Артисту было 34 года.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.