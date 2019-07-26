Украинцы покоряют европейский кинематограф: подробности и яркие фото

Украинские актеры все чаще стали появляться в картинах европейских кинематографистов. Вот и в новом фильме немецкого режиссера Харальда Франклина "Герои и Трусы" большая часть ролей досталась артистам из Украины.

"В Украине много талантливых артистов. У них замечательная актерская школа, классическая. К тому же они невероятно трудоспособные. Выкладываются на все сто процентов, пока не получится нужный результат", - объяснил свой выбор режиссер.

Харальд Франклин

Картина "Герои и Трусы" была представлена на недавнем Одесском международном фестивале. В своем новом фильме Франклин обратился к теме международного терроризма. В боевике снялись украинские актеры: Софья Торопчина, Сергей Комаровский, Олег Карпенко, Юрий Лебедевич.

В украинские прокат лента выйдет уже этой осенью.

Софья Торопчина

Юрий Лебедевич

Олег Карпенко

"Это в первую очередь история о том, как ведут себя люди в той или иной сложной ситуации. Мы никогда не знаем, как и когда окажемся по разные стороны баррикад, и кто из нас станет героем, а кто проявит трусость. Я надеюсь, что зрители по-достоинству оценят мои размышления на данную тему", - рассказал о фильме режиссер.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.