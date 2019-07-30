С прицелом на "Оскар": в Украине начали съемки фильма о Чернобыле

Украинский режиссер Мирослав Слабошпицкий начал съемки экологического триллера The Anthropocene, сюжет которого затронет тематику аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Как пишет Gordonua, презентация его проекта состоялась в Киеве 27 июля. По завершении работы картину планируют выдвинуть претендентом на получение премии "Оскар".

Снимать в Чернобыльской зоне отчуждения Слабошпицкий начал еще в 1997 году. В 2012 году его короткометражный фильм "Ядерные отходы" получил премию фестиваля в Локарно. Двумя годами позже режиссер начал разработку полнометражного ремейка "Ядерных отходов" под названием "Люксембург", но проект по неизвестным причинам заморозили.

Вскоре Слабошпицкий написал новый сценарий с тематикой Чернобыля. Согласно предварительным планам, картина будет представлять собой эпический экологический триллер, "космическую одиссею" двух дозиметристов в зоне полного отселения людей.

В ходе презентации режиссер также заявил, что The Anthropocene имеет все шансы стать самым дорогим фильмом украинского кино. Команда проекта также заявила о планах выдвинуть фильм на "Оскар" и показать его на Каннском кинофестивале.

Продюсером фильма стал Олег Кохан. По его словам, проект уже на 50% располагает финансированием из частных американских фондов, также ожидается, что он получит государственную поддержку в Украине.

Напомним, ранее Мирослав Слабошпицкий получил мировую известность, сняв фильм "Племя" о подростках с дефектами слуха и речи. Премьера состоялась на Каннском кинофестивале в 2014 году. На сегодняшний день режиссер также работает над фильмом "Тигр" для голливудской киностудии Focus Features.

Американский канал HBO завершил съемки пилотной серии пока безымянного проекта, который станет приквелом "Игры престолов". Как стало известно ранее, фильм снимают в Северной Ирландии, а соавтором сюжета стал писатель-фантаст Джордж Мартин.

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