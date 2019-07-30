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С прицелом на "Оскар": в Украине начали съемки фильма о Чернобыле

Презентация проекта состоялась в Киеве 27 июля

вторник, 30 июля 2019, 18:00
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Украинский режиссер Мирослав Слабошпицкий начал съемки экологического триллера The Anthropocene, сюжет которого затронет тематику аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Как пишет Gordonua, презентация его проекта состоялась в Киеве 27 июля. По завершении работы картину планируют выдвинуть претендентом на получение премии "Оскар".

Снимать в Чернобыльской зоне отчуждения Слабошпицкий начал еще в 1997 году. В 2012 году его короткометражный фильм "Ядерные отходы" получил премию фестиваля в Локарно. Двумя годами позже режиссер начал разработку полнометражного ремейка "Ядерных отходов" под названием "Люксембург", но проект по неизвестным причинам заморозили.

Вскоре Слабошпицкий написал новый сценарий с тематикой Чернобыля. Согласно предварительным планам, картина будет представлять собой эпический экологический триллер, "космическую одиссею" двух дозиметристов в зоне полного отселения людей.

В ходе презентации режиссер также заявил, что The Anthropocene имеет все шансы стать самым дорогим фильмом украинского кино. Команда проекта также заявила о планах выдвинуть фильм на "Оскар" и показать его на Каннском кинофестивале.

Продюсером фильма стал Олег Кохан. По его словам, проект уже на 50% располагает финансированием из частных американских фондов, также ожидается, что он получит государственную поддержку в Украине.

Напомним, ранее Мирослав Слабошпицкий получил мировую известность, сняв фильм "Племя" о подростках с дефектами слуха и речи. Премьера состоялась на Каннском кинофестивале в 2014 году. На сегодняшний день режиссер также работает над фильмом "Тигр" для голливудской киностудии Focus Features.

  • Американский канал HBO завершил съемки пилотной серии пока безымянного проекта, который станет приквелом "Игры престолов". Как стало известно ранее, фильм снимают в Северной Ирландии, а соавтором сюжета стал писатель-фантаст Джордж Мартин.

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