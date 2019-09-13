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Актриса сериала "Богатые тоже плачут" Вероника Кастро оставит кино из-за хейтеров

Знаменитость назвала причину столь резкого решения

пятница, 13 сентября 2019, 11:15
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Мексиканская актриса Вероника Кастро, звезда сериалов "Богатые тоже плачут" и "Дикая роза", решила завершить свою насыщенную творческую карьеру.

Как призналась на личной странице в Instagram 66-летняя знаменитость, причиной столь резкого решения стали насмешки, агрессия и хейтерство, которое Кастро не в силах больше терпеть.

"Я прощаюсь с тем, что так любила. Это было моей профессией на протяжении 53 лет, я отдала всю свою жизнь и любовь, спасибо за все", - написала в своем посте актриса.

Кастро призналась, что устала от потоков агрессии в сети и не только: "Я устала от всего этого зла, и как уже много лет говорю, я хочу покоя". В комментариях под постом актрисы собрались сотни комментариев ее фанов с поддержкой и словами понимания.

Напомним, стремительный взлет в актерской карьере Кастро пришелся на 1987 год. Тогда актриса сыграла главную роль в успешном сериале "Дикая роза". Позже стало известно, что она же написала одноименный саундтрек к телешоу, которому также судилось стать хитом. С того времени Кастро увлекалась музыкой не меньше чем кино. На сегодняшний день ее коллекция насчитывает 26 авторских дисков.

Несмотря на возраст, сегодня звезда кино также является успешной бизнес-леди, которая открыла в свое время сеть косметологических салонов, магазинов и даже производство собственной косметики.

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