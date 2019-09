От Тарантино до Бората: названы 100 лучших фильмов XXI века

Британское издание The Guardian опубликовало список 100 лучших фильмов, выпущенных с 2000 по 2019 год. И хотя подборка не является всеобъемлющей и объективной, вошедшие в нее картины, безусловно, заслуживают внимания.

1. "Нефть" (2007)

На первое место The Guardian вынесли фильм американского режиссера Пола Томаса Андерсона "Нефть" (There Will Be Blood) - свободную адаптацию одноименного романа Эптона Синклера. Он рассказывает об амбициозном шахтере Дэниеле Плэйнвью (Дэниел Дэй-Льюис), который находит нефтяное месторождение и начинает строить собственную бизнес-империю. Герой запускает кампанию, чтобы убедить владельцев недвижимости в небольшом городке позволить ему бурить их землю. Постепенно достигая успеха, Плэйнвью становится одержимым властью, раздражительным и параноидальным, а колоссальное богатство не доставляет ему ни малейшего удовольствия.

2. "12 лет рабства" (2013)

Историческая драма британского режиссера Стива Маккуина является экранизацией автобиографии Соломона Нортапа (Чиветел Эджиофор), свободного человека, похищенного и проданного в рабство в Луизиане XIX века. Мужчину покупает владелец плантации Уильям Форд (Бенедикт Камбербэтч), который быстро находит общий язык с интеллигентным Нортапом и даже дарит ему скрипку. Но из-за конфликта с местным плотником Джоном Тибитсом (Пол Дано) героя перепродают жестокому и религиозному Эдвину Эппсу (Майкл Фассбендер), который верит, что Библия дала ему право издеваться над рабами. В этих нечеловеческих условиях ему предстоит не просто выжить, но и сохранить остатки человеческого достоинства.

3. "Отрочество" (2014)

Трогательная драма Ричарда Линклейтера рассказывает о детстве и юности Мейсона Эванса (Эллар Колтрейн). Режиссер снимал ее в течение 12 лет, потому все внешние и внутренние перемены героев выглядят по-настоящему реалистично и убедительно. В "Отрочестве" показана история жизни самых обыкновенных людей: мальчик переживает развод родителей и алкоголизм отца (Итан Хоук), взрослеет, знакомится с выпивкой и влюбляется. Но хорошо продуманное повествование и блестящая актерская игра выделяют его среди многих историй взросления, заставляя задуматься о мимолетности и красоте жизни.

4. "Побудь в моей шкуре" (2013)

Фантастическая экзистенциальная драма Джонатана Глейзера рассказывает об инопланетянке в человеческом обличии (Скарлетт Йоханссон), которая бродит по улицам Глазго и использует ничего не подозревающих мужчин-автостопщиков в качестве источника пищи. Однако со временем в бездушном существе начинают просыпаться человеческие эмоции: боль, одиночество и отчаяние. Интересно, что фильм частично снят скрытой камерой, и большинство людей в кадре являются непрофессиональными актерами.

5. "Любовное настроение" (2000)

Действие драмы гонконгского режиссера Вонга Карвая разворачивается в 1962 году. Чоу (Тони Люн) и Ли-чжен (Мэгги Чун) живут по соседству в тесном квартале. У его жены роман с ее мужем. Обманутая пара становится друзьями, но клянется вести себя достойно. Однако их близость с каждым днем становится все более очевидной, а невозможная любовь делает фильм еще более романтичным.

Также в первую десятку фильмов вошла детективная драма Михаэля Ханеке "Скрытое" (2005), комедия Чарли Кауфмана "Нью-Йорк, Нью-Йорк" (2008), оскароносный фильм Барри Дженкинса "Лунный свет" (2016), драма Лукресии Мартель "Зама" (2017) и кукольный мультфильм в жанре комедийного боевика "Отряд Америка: Всемирная полиция" (2004).

Создатели списка лучших фильмов не обошли внимание работы Дэвида Линча, братьев Коэнов, Паоло Соррентино, Стивена Спилберга, Павла Павликовского, Мартина Скорсезе, Ларса фон Триера, Стивена Содерберга и даже Ларри Чарльза, чья комедия "Борат" заняла в рейтинге почетное 23-е место. На 100 месте оказался свежий фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".

