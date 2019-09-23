В США умер актер из фильмов Тарантино "Джеки Браун" и "Убить Билла-2"

В США на 81 году жизни умер актер армянского происхождения Сид Хэйг, звезда успешных картин Квентина Тарантино "Джеки Браун" и "Убить Билла-2".

О смерти Хэйга, настоящее имя которого Сидней Эдди Мосесян, сообщила в Instagram его супруга. "Он был моим ангелом, моим мужем, моим лучшим другом и всегда им останется", - указала она.

Сниматься в кино Хэйг начал в 70-х. За годы карьеры он снялся в более чем в 130 фильмах и сериалах, среди которых THX 1138 (1971) Джорджа Лукаса, "Джеки Браун" (1997) и "Убить Билла-2" (2004) Квентина Тарантино. При этом куда большую узнаваемость Хэйгу принесли роли в американских низкобюджетных фильмах ужасов Крэйга Залера или Роба Зомби.

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