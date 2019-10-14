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5 документальных фильмов, которые стоит посмотреть в День защитника Украины

Невыдуманные истории об украинских героях и людях, которых они защищают

понедельник, 14 октября 2019, 09:24
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14 октября Украина почтит мужество и героизм людей, которые сражаются за ее независимость и территориальную целостность. В День защитника Украины Lime собрал список документальных фильмов, которые с разных сторон раскрывают события, предшествовавшие войне на Донбассе и произошедшие после ее начала.

Майдан (2014)

Режиссер: Сергей Лозница

Фильм Сергея Лозницы представляет собой хронику восстания гражданского общества против режима Януковича в 2013-2014 году. Он разделен на четыре части: "Пролог", "Торжество", "Боевые действия" и "Постскриптум", и показывает ход революции от мирных митингов до кровавых уличных боев на Майдане Независимости. Лозница намеренно старался делать длинные планы, чтобы никто не мог сказать, что это монтаж, призванный исказить реальную картину. Режиссер хотел, чтобы у зрителя была возможность всмотреться в лица людей и события, происходившие на Майдане.

Лозницу критиковали за то, что его фильм ничего не объясняет и может вызвать ненужные вопросы у людей, которые не принимали участия в Революции Достоинства. На это он ответил, что художественное произведение не должно ничего объяснять, а его фильм - лишь один из многих, которые должны быть сняты об этом важном эпизоде в истории Украины.

В 2015 году фильм Майдан получил главный приз на Международном кинофестивале по правам человека в Нюрнберге.

Зима в огне (2015)

Режиссер: Евгений Афинеевский

Еще один знаковый фильм о событиях Революции Достоинства в Украине снял американский режиссер Афинеевский при поддержки платформы Netflix. Картина получила широкую известность за рубежом: в 2015 году она была награждена призом зрительской аудитории на Международном кинофестивале в Торонто, а в 2016-м номинирована на "Оскар" в категории "Лучший документальный фильм".

Ключевая особенность "Зимы" - интервью протестующих, активистов, медицинского персонала, художников и волонтеров, которые показали, насколько разных людей объединило на Майдане желание защитить страну от тирании и беспредела политиков.

Примечательно, что фильм "Зима в огне" демонстрировался во время уличных протестов в Гонконге и стал популярным среди людей, которые отстаивают право на демократию вопреки насилию полиции и давлению Китая.

Невидимый батальон (2017)

Режиссеры: Светлана Лищинская, Алина Горлова, Ирина Цилык

По данным Минобороны, в 2019 году в личном составе Вооруженных сил Украины 22,3% составляют женщины. 10% из них - военнослужащие, 12% - гражданский персонал. Не стоит забывать также о добровольцах, медиках и волонтерах, среди которых множество женщин. Именно для борьбы с гендерными стереотипами режиссерки "Невидимого батальона" создали альманах, который показывает, как воюют женщины и как они пытаются самореализоваться в силовых структурах. Еще одной целью фильма было напомнить миру, что в Украине идет не гражданская война, а война с российским агрессором.

"Важно помнить, что на фронте погибают и калечатся женщины, но также женщины воюют и побеждают", - заявила Мария Берлинская, украинская военная, общественный деятель и продюсер фильма.

Лай собак вдалеке (2018)

Режиссер: Симон Леренг Вильмонт

Говоря о Дне защитника Украины, невозможно не вспомнить о том, кого и где украинская армия защищает. Эмоционально и выразительно на этот вопрос отвечает фильм датского режиссера Симона Леренга Вильмонта, который приехал в прифронтовой поселок Гнутово и в течение полутора лет снимал жизнь 10-летнего мальчика Олега и его бабушки Александры, которым некуда бежать от войны.

Вместе с бабушкой Олег навещает могилу матери, играет с двоюродным братом и старшим другой Костей и ходит купаться на озеро. Но жизнь семьи проходит под звуки обстрелов, и когда снаряды пролетают слишком быстро, им приходится спускаться в подвал, цепенея от страха и неизвестности.

"В последнее время у меня трясутся руки, и чтобы дети этого не заметили, я постоянно убираю", - признается Александра иностранному режиссеру.

"Лай собак вдалеке" был признан лучшим дебютом на Международном фестивале документальных фильмов в Амстердаме и попал в шорт-лист премии "Оскар" в 2018 году.

Миф (2018)

Режиссер: Леонид Кантер, Иван Ясний

Фильм "Миф" посвящен жизни Василия Слипака - всемирно известного оперного певца, солиста Парижской национальной оперы, который покинул сцену, стал добровольцем в АТО и погиб в бою от пули снайпера в 2016 году. Авторы картины использовали множество архивных видео, которые показали героя в повседневной жизни и на сцене. Благодаря этому "Миф" объединяет сразу два жанра - документалистику и киноконцерт.

Слипак взял себе позывной "Миф" в честь персонажа оперы "Фауст", в которой раньше играл в Париже. Друзья детства, родные, преподаватели, любимая женщина и братья по оружию раскрывают личность Слипака с разных сторон. Но ключевым событием, разделившим жизнь героя на "до" и "после", стала Революция Достоинства.

"Не пересказать историю Василия Слипака, который прожил короткую, но невероятно яркую жизнь, было бы преступлением", - говорил режиссер картины Леонид Кантер.

Ранее мы рассказывали о том, каким получился исторический экшен "Захар Беркут" по повести Ивана Франко. Фильм снят на английском языке, а главные роли в нем исполнили иностранные актеры

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