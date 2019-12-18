Иван Дорн вернулся из России и задумался о новой карьере - никто не знает, шутка ли это

Украинский хитмейкер Иван Дорн собрался в актеры. Ради этого певец даже готов оставить свою карьеру в музыке.

Об этом он рассказал в интервью российскому изданию ТАСС, журналисты которого поинтересовались, как прошли съемки артиста в фильме "Петровы в гриппе" режиссера Кирилла Серебренникова. Зная Ивана Дорна, не исключено, что очередное громкое заявление может быть лишь шуткой.

Фото: Иван Дорн на съемочной площадке фильма "Петровы в гриппе"

"Что меня больше всего волновало после того как я снялся - это доволен ли мной мэтр. А он был доволен, сказал, что мне нужно продолжать сниматься, несмотря на все мои опыты прошлых лет", - вспомнил певец слова Серебренникова.

По словам Дорна, режиссер предсказал ему великое актерское будущее, поэтому пришло время заходить на новый вираж в жизни: "Поэтому я заканчиваю свою карьеру певца и начинаю становиться актером", - добавил музыкант.

Опять-такие, стоит добавить, что никаких других комментариев по этому поводу Иван Дорн не давал. Действительно ли певец намерен оставить музыку ради кино, пока не известно.

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