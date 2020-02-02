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Украинский режиссер получила награду престижного кинофестиваля Sundance в США

На фестивале режиссер Ирина Цилык презентовала свой дебютный фильм

воскресенье, 2 февраля 2020, 11:47
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Украинский режиссер-документалист Ирина Цилык выиграла приз за лучшую режиссуру в рамках фестиваля независимого кино Sundance в США. В его программе Цилык презентовала свой дебютный фильм "Земля блакитна, ніби апельсин" (The Earth Is Blue As An Orange).

О победе на Sundance режиссер также сообщила на личной странице в Facebook: "Что я чувствую? Я чуть позже напишу, что я чувствую".

В основе фильма "Земля блакитна, ніби апельсин" лежит история семьи, которая проживает в так называемой красной зоне Донбасса, где военные действия продолжаются уже шестой год. Преодолевая ежедневные трудности жизни, Анна и ее четверо детей снимают любительский фильм о буднях в столь сюрреалистических обстоятельствах. Названием для фильма стала цитата французского поэта Поля Элюара.

Мировую премьеру фильма Ирины Цилык также посетил украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов. Он также поздравил коллегу постом в Facebook.

  • Ранее Ахтем Сеитаблаев прокомментировал резонанс вокруг назначения главы Госкино. По словам режиссера, к комиссии у него есть один "маленький" вопрос.

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