В США снимают новую "Матрицу" с теми же героями - как изменились Нео, Тринити и другие актеры

Недавно стало известно, что в американском городе Сан-Франциско полным ходом идут съемки новой части легендарной "Матрицы". Мы решили вспомнить, какими были актеры этого фильма раньше, и посмотреть, сильно ли они изменились сейчас.

Американцы массово делятся в соцсетях снимками Киану Ривза и режиссера Ланы Вачовски. Судя по этим фото со съемок, Нео предстанет на экране в несколько измененном образе.

Некогда идеально опрятный и гладко выбритый Ривз отрастил длинные волосы, не бреется и ходит в мешковатой одежде. Поклонники предполагают, что частично эта небрежность во внешнем виде вызвана образом актера в новом фильме. Что ж, как говорится, поживем - увидим.

Фото: instagram.com

Известно, что в картине появятся также и другие звезды предыдущих частей "Матрицы": Кэрри-Энн Мосс и Джада Пинкетт Смит снова сыграют персонажей Тринити и Ниобе. А вот актера Хьюго Уивинга, известного зрителям по роли агента Смита, поклонники франшизы в кадре, к сожалению, не увидят.

Кэрри-Энн Мосс изменилась не слишком сильно. Правда, незначительные морщинки, взгляд и другие детали явно выдают тот факт, что актриса стала значительно старше. Но надо признать, что это вовсе ее не портит.

Фото: instagram.com

Что касается Джады Пинкетт, она практически не поменялась. Звезда стала выглядеть еще ярче, чем в юности. Интересно, каким будет ее образ в киноленте? И сохранит ли ее героиня свою фирменную прическу?

Фото: instagram.com

А вот Хьюго Уивинг, которого, увы, не будет в фильме, изменился больше всех. В бородатом седом мужчине с трудом можно узнать холеного агента Смита.

Фото: instagram.com

Также в фильме появятся и другие знаменитые актеры, известные по другим фильмам. Например известно, что злодей "Аквамена" Яхья Абдул-Матин II присоединится к франшизе. Правда, его роль пока не разглашается. Участие в проекте подтвердил и Нил Патрик Харрис, актер сериала "Как я встретил вашу маму". По слухам, зрители смогут увидеть в новой "Матрице" и звезду сериала "Охотник за разумом" Джонатана Гроффа.

Фаны Киану Ривза узнали дату выхода новой "Матрицы" и впали в истерику - на премьеру попадут не все, и это вам не между синей и красной таблеткой выбирать.

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