RU  UA

Лайм

В США снимают новую "Матрицу" с теми же героями - как изменились Нео, Тринити и другие актеры

Как сейчас выглядят звезды культового фильма

среда, 12 февраля 2020, 19:48
читати статтю українською

Недавно стало известно, что в американском городе Сан-Франциско полным ходом идут съемки новой части легендарной "Матрицы". Мы решили вспомнить, какими были актеры этого фильма раньше, и посмотреть, сильно ли они изменились сейчас.

Американцы массово делятся в соцсетях снимками Киану Ривза и режиссера Ланы Вачовски. Судя по этим фото со съемок, Нео предстанет на экране в несколько измененном образе.

Некогда идеально опрятный и гладко выбритый Ривз отрастил длинные волосы, не бреется и ходит в мешковатой одежде. Поклонники предполагают, что частично эта небрежность во внешнем виде вызвана образом актера в новом фильме. Что ж, как говорится, поживем - увидим.

Фото: instagram.com

Известно, что в картине появятся также и другие звезды предыдущих частей "Матрицы": Кэрри-Энн Мосс и Джада Пинкетт Смит снова сыграют персонажей Тринити и Ниобе. А вот актера Хьюго Уивинга, известного зрителям по роли агента Смита, поклонники франшизы в кадре, к сожалению, не увидят.

Кэрри-Энн Мосс изменилась не слишком сильно. Правда, незначительные морщинки, взгляд и другие детали явно выдают тот факт, что актриса стала значительно старше. Но надо признать, что это вовсе ее не портит.

Фото: instagram.com

Что касается Джады Пинкетт, она практически не поменялась. Звезда стала выглядеть еще ярче, чем в юности. Интересно, каким будет ее образ в киноленте? И сохранит ли ее героиня свою фирменную прическу?

Фото: instagram.com

А вот Хьюго Уивинг, которого, увы, не будет в фильме, изменился больше всех. В бородатом седом мужчине с трудом можно узнать холеного агента Смита.

Фото: instagram.com

Также в фильме появятся и другие знаменитые актеры, известные по другим фильмам. Например известно, что злодей "Аквамена" Яхья Абдул-Матин II присоединится к франшизе. Правда, его роль пока не разглашается. Участие в проекте подтвердил и Нил Патрик Харрис, актер сериала "Как я встретил вашу маму". По слухам, зрители смогут увидеть в новой "Матрице" и звезду сериала "Охотник за разумом" Джонатана Гроффа.

  • Фаны Киану Ривза узнали дату выхода новой "Матрицы" и впали в истерику - на премьеру попадут не все, и это вам не между синей и красной таблеткой выбирать.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Оскароносный фильм "Паразиты" внесли в Книгу рекордов Гиннесса

За 92-летнюю историю премии подобных достижений добился лишь фильм Пона Джун-Хо

На церемонии Оскар-2020 назвали Лучший фильм - кому досталась главная статуэтка

Американские академики назвали главного лауреата премии Оскар-2020

Оскар-2020: все победители главной кинопремии года

Победители Оскара 2020: лучший фильм, лучший режиссер, лучший актер, лучшая актриса

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Марина Круть

Марина Круть идет в финал Нацотбора-2020. Родители плачут, ведь она - просто девочка из Хмельницкого

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"

Ирма Витовская, Антонио Лукич

Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"

Андрей Ивченко

Я начинал жизнь с нуля четыре раза - актер из Харькова Андрей Ивченко о карьере в США и Netflix
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: