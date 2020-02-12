В США снимают новую "Матрицу" с теми же героями - как изменились Нео, Тринити и другие актеры

Недавно стало известно, что в американском городе Сан-Франциско полным ходом идут съемки новой части легендарной "Матрицы". Мы решили вспомнить, какими были актеры этого фильма раньше, и посмотреть, сильно ли они изменились сейчас.
Американцы массово делятся в соцсетях снимками Киану Ривза и режиссера Ланы Вачовски. Судя по этим фото со съемок, Нео предстанет на экране в несколько измененном образе.
Некогда идеально опрятный и гладко выбритый Ривз отрастил длинные волосы, не бреется и ходит в мешковатой одежде. Поклонники предполагают, что частично эта небрежность во внешнем виде вызвана образом актера в новом фильме. Что ж, как говорится, поживем - увидим.
Известно, что в картине появятся также и другие звезды предыдущих частей "Матрицы": Кэрри-Энн Мосс и Джада Пинкетт Смит снова сыграют персонажей Тринити и Ниобе. А вот актера Хьюго Уивинга, известного зрителям по роли агента Смита, поклонники франшизы в кадре, к сожалению, не увидят.
Кэрри-Энн Мосс изменилась не слишком сильно. Правда, незначительные морщинки, взгляд и другие детали явно выдают тот факт, что актриса стала значительно старше. Но надо признать, что это вовсе ее не портит.
Что касается Джады Пинкетт, она практически не поменялась. Звезда стала выглядеть еще ярче, чем в юности. Интересно, каким будет ее образ в киноленте? И сохранит ли ее героиня свою фирменную прическу?
А вот Хьюго Уивинг, которого, увы, не будет в фильме, изменился больше всех. В бородатом седом мужчине с трудом можно узнать холеного агента Смита.
Также в фильме появятся и другие знаменитые актеры, известные по другим фильмам. Например известно, что злодей "Аквамена" Яхья Абдул-Матин II присоединится к франшизе. Правда, его роль пока не разглашается. Участие в проекте подтвердил и Нил Патрик Харрис, актер сериала "Как я встретил вашу маму". По слухам, зрители смогут увидеть в новой "Матрице" и звезду сериала "Охотник за разумом" Джонатана Гроффа.
- Фаны Киану Ривза узнали дату выхода новой "Матрицы" и впали в истерику - на премьеру попадут не все, и это вам не между синей и красной таблеткой выбирать.
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