Умер грузинский режиссер и лауреат "Берлинале" Георгий Шенгелая

Грузинский актер и режиссер Георигий Шенгелая умер на 83-м году жизни. Об этом 17 февраля сообщает местный телеканал "Рустави". Причина смерти источником не указывается.

С 1961 года Шенгелая являлся режиссером киностудии "Грузия-фильм", вел режиссерскую мастерскую в Тбилиси. В 1986 году стал лауреатом Берлинского кинофестиваля ("Берлинале") в номинации "Режиссер".

Самыми известными картинами Шенгелая стали "Алавердоба", "Пиросмани", "Мелодии Верийского квартала", "Путешествие молодого композитора" и "Смерть Орфея".

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