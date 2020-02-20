Говорят, актриса из "Гарри Поттера" прощается с кино из-за рака: что происходит на самом деле

В СМИ появились новости, сообщающие о раке третьей стадии, который был найден у британской актрисы Джули Уолтерс (мамы Рона Уизли из серии фильмов о Гарри Поттере). При этом издания ссылаются на свежее интервью Уолтерс каналу BBC, утверждая, что фильм "Таинственный сад" с ее участием может стать последним.

На деле же онкологию у актрисы диагностировали еще в 2017 году. В свежем интервью BBC она говорит о том, что после длительного лечения и курса химии все же сумела полностью одолеть болезнь. Фильм "Таинственный сад" действительно может стать последним с ее участием, ведь Уолтерс 69 лет, и теперь ей нужно беречь здоровье. Тем не менее полностью от проектов она не отказывается, но впредь будет подходить к ним очень избирательно.

Фото: Getty Images

Что же касается болезни, 18 месяцев назад актриса обратилась в клинику из-за расстройства желудка и дискомфорта в области живота. Тогда же врачи обнаружили две опухоли в толстой кишке.

"Шок. Просто шок, - вспомнила тот день актриса. - Я продолжала думать, что все это нереально, что врач наверняка ошибся. Я просто не могла поверить". Но медики поспешили успокоить ее, заверив, что шансы на устранение болезни есть. Спустя 18 месяцев Уолтерс получила подтверждение, что ее здоровью на текущий момент ничего не грозит.

"Я не говорю, что никогда больше не буду сниматься. Но и не думаю, что смогу вернуться к [проектам, требующим быть на площадке] шесть дней в неделю, с пяти утра до семи часов вечера", - добавила она.

Ранее актриса Сальма Хайек ответила критикам, обвиняющим ее в увлечении ботоксом. Все дело в том, что 53-летняя знаменитость выглядит очень молодо, и это вызывает подозрения у некоторых "экспертов" в сети.

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