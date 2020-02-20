В кино стартовал вестерн "Правдивая история банды Келли" - фильм для тех, кто готов к неожиданностям

20 февраля в кинотеатрах Украины стартовал показ биографического вестерна "Правдивая история банды Келли". theLime ознакомился с новинкой и собрал несколько замечаний, которые помогут зрителю подготовиться к просмотру.

Фото: IMDb

Австралийский разбойник и бунтарь Нед Келли еще при жизни (1854-1880) стал на Зеленом континенте культовой фигурой. Он грабил банки, убивал полицейских, помогал нищим и пел об этом песни, которые с удовольствием подхватывал простой народ - потомки каторжников, завезенных в Австралию в ходе ее британской колонизации. На момент казни Келли за воротами тюрьмы в Мельбурне собрались сотни сочувствующих, а за его повешением наблюдали десятки журналистов.

Начиная с 1906 года, когда в Австралии вышел первый в мире драматический полнометражный фильм "Истории о банде Келли", благородный разбойник часто появлялся на экране. Среди тех, кто его играл, - австралийский футболист Боб Читти (1951), рок-музыкант Мик Джаггер (1970) и Хит Леджер (2003). Но в новом фильме Джастина Курзеля вам едва ли удастся понять, почему этот бунтовщик стал настолько популярным в Австралии и за ее пределами.

Фото: IMDb

Не стройте иллюзий: вам не увидеть очередную романтизированную костюмную драму о бандите, который бросил вызов социальной несправедливости и британскому беспределу. Фильм, основанный на романе австралийского романиста Питера Кэри, анахроничен, жесток, а приемы постмодернистского повествования в нем доведены до абсурда.

Нед Келли в исполнении звезды оскароносной драмы "1917" Джорджа Маккея не носит бороды, не выступает против власти, не борется с несправедливостью и ничуть не напоминает Робина Гуда. В целом он ведет себя как панк, готовый уничтожить каждого, кто плохо отзывается о его маме или угрожает его семье. Келли носится по живописной пустоши в дизайнерских кружевных платьях, отрезает недругам уши, пытается совладать со своей сексуальностью и строит засады, достойные 6-классника.

Фото: IMDb

В фильме вы не увидите сцен, где Келли с верными братьями грабит банки и помогает нищим. В интерпретации Курзеля также не упоминается о сожжении ипотечных облигаций горожан, о громких судебных разбирательствах и кровожадном судье Редмонде Барри, который мечтал уничтожить Келли вопреки мнению присяжных. Режиссер старательно уходит от любой идеализации разбойника. Это свежий прием, но вычеркивая Неда из исторического контекста, он, к сожалению, лишает героев мотивации, а историю - драматизма.

Больше всего "Правдивая история банды Келли" напоминает современный театр, меньше всего - классический вестерн. Ее скомканное повествование не подчиняется законам драматургии, диалоги даже не пытаются казаться осмысленными, персонажи взаимодействуют друг с другом в хаотичной манере, а нарочитая абсурдность некоторых сцен искренне смешит. Но если вы отпустите ситуацию и посмотрите на фильм с позиции замшелого фрейдизма, он может открыться в новом свете, - как вызывающе привлекательная картинка о природе насилия, глубокой экзистенциальной тоске и сексуальной фрустрации, которая раз за разом выливается в кровавую баню.

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