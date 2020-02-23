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Рука в гипсе и алкоголик в подворотне: 5 малоизвестных ролей Леонида Гайдая в его же фильмах

В каких фильмах вы видели знаменитого режиссера и сами не знали об этом

воскресенье, 23 февраля 2020, 19:18
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Нередко режиссеры решают немного разбавить привычную работу и побыть в роли актеров. Не исключением в свое время был и Леонид Гайдай. Правда, многие зрители до сих пор не знают, что видели на экране именно его. Мы решили исправить это и рассказать вам, в каких картинах Гайдай появился по другую сторону камеры.

Многие верят в то, что Леонид Гайдай сыграл роль алкоголика в фильме "Операция Ы". Там он якобы произносит знаменитую фразу: "Огласите весь список, пожалуйста". Однако, эта информация является неправдивой. На самом деле, эту роль исполнил актер массовки, внешне похожий на Леонида. Но есть и настоящие кадры с режиссером. Правда, в других кинолентах.

Например, в фильме "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" Гайдай сыграл безумного игрока в казино.

Также режиссера можно увидеть в картине "Бриллиантовая рука", где он изобразил пьяницу в подворотне. Многие спорят, действительно ли в кадре именно режиссер, ведь там не видно его лица. Но кинокритики утверждают, что играет поющего алкоголика именно Леонид. И, учитывая роль игрока из казино, о которой мы рассказали в предыдущем абзаце, в это можно легко поверить. Ведь по манере поведения, голосу и другим характерным особенностям в персонаже явно читается актерский почерк именно Гайдая.

Еще одна забавная роль Леонида Иовича в фильме "Бриллиантовая рука" - собственно, именно рука. А точнее, летающая отдельно от тела рука в гипсе, которая нападает на персонажа Козодоева. Остается только гадать, как актеры Андрей Миронов (Геша Козодоев) и Юрий Никулин (главный герой, Семен Горбунков) смогли сохранять серьезность и продолжать играть в кадре, когда между ними по полу ползал режиссер фильма и хватал одного из них за нос.

У Гайдая были и менее секретные роли. Например, он сыграл Варфоломея Коробейникова, заведующего архивом, в фильме "12 стульев".

Также легендарный режиссер исполнил роль в своем фильме "Трижды воскресший". Там он появился в роли изобретателя, но в титрах указан не был.

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