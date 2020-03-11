5 неудобных вопросов о военной драме "Черкаси" режиссеру Тимуру Ященко

27 февраля в прокат вышла военная драма "Черкаси" - дебютный фильм Тимура Ященко, в основе которого лежит история обороны одноименного украинского тральщика, заблокированного в бухте Донузлав войсками РФ в марте 2014 года. В сети картина получила минимум критики, но и довольно скромные хвалебные отзывы. Вместо субъективной рецензии theLime предложил режиссеру ответить на главные вопросы, которые возникли во время просмотра.

Фото: facebook.com/TymurYa

Довольны ли вы картиной "Черкаси"? Все ли задуманное удалось реализовать? Если нет, то почему?

Своим дебютом я доволен где-то на 7 из 10-ти. Конечно, не все задуманное мной удалось воплотить на нужном качественном уровне. Например, не удалось до конца проявить античную тему, заложенную в сценарий, можно было лучше развить второстепенных персонажей, но экранное время ограничено. После драки руками не машут, и я уверенно доволен фильмом, считаю что картиной удалось высказаться и донести главные месседжи. Это первый опыт полного метра, поэтому работа над ошибками, конечно, у меня была. Было очень интересно найти в фильме тонкие и сверхважные моменты, которые были второстепенными на бумаге, и наоборот. Когда пишешь историю, потом ее режиссируешь - теряется дистанция до самого "фильма на экране", что есть важнейшим во всем творческом процессе.

На ОМКФ зрителям была представлена режиссерская версия. Насколько она отличается от той, которая вышла 27-го февраля в прокат?

В режиссерской версии фильма есть определенные тонкие нюансы, которые очень важны для меня, как автора. По объективным различиям:

Язык и лексика. В режиссерской версии соотношение русского/украинского языка - 70/30. Как по мне, это более соответствует действительному положению вещей, и поэтому для меня было сверхважно сохранить именно такое языковое соотношение. Это также касается использования нецензурной лексики. В прокатной версии часть диалогов была переозвучена на украинском языке в соответствии с законодательными требованиями в Украине. Правда, не "дикторским" языком, а украинским разговорным, которым обычно между собой общаются люди. Из ненормативной лексики оставили высказывания, без которых диалоги теряют смысл, творческую ценность или правдивость.

Целевые аудитории. Режиссерская версия смонтирована Виктором Онисько бок о бок с режиссером и называется "U311 Черкаси", рассчитанная прежде всего представлять этот фильм международным поклонникам фестивального кино, для участия в кинофестивалях, международной дистрибуции. Соответственно, это больше режиссерское выражение, там более спокойный и медитативный темпоритм рассказа, другие начало и финал фильма, он больше по продолжительности (102 минуты). Версия фильма "Черкаси", вышедшая на экраны с 27 февраля, смонтирована Александром Черным, и ее задача - привлечение максимальной аудитории украинских зрителей, в том числе школьников. Соответственно, эта версия более динамичная и более короткая по продолжительности (94 минуты).

Как считаете, в полной ли мере картина раскрывает суть событий в Крыму в феврале-марте 2014? (Личное мнение: Нелинейное повествование оставляет зрителю много недосказанностей. Появление "зеленых человечков", затопленные корабли в бухте Донузлав, помощь крымских татар украинцам, параллельные события в Киеве и в городах Крыма, настроения украинцев - все это показано бегло и рассчитано в основном на аудиторию , хорошо знакомую с аннексией Крыма Россией. Кажется, такого рода фильм должен максимально раскрывать суть событий даже тому зрителю, который слышит об этом впервые).

Нет. Это фильм о команде морского тральщика "Черкаси". Это элемент в мозайке хронологии аннексии Крыма. Я считаю, художественная картина "Черкаси" призвана погрузить зрителя в атмосферу ВМСУ 2013-2014 годов и предоставить точку отсчета для обновления украинских ВМС. Моей целью было напомнить о наших общих событиях украинскому зрителю и заинтересовать международного, побудить зрителя самому для себя раскрывать суть событий в Крыму через различные документальные факты, и не только сегодня, но и годы спустя. Мы закрепили в художественном кино факт оккупации украинских территорий и именно метод российских военных, пояснили будущим поколениям, почему произошло именно так, а не иначе, показали ментально-культурный конфликт в нашем обществе. Можно в тысячах способов показать одну и ту же историю. Мы рассказали по-своему, главным было раскрыть мир ВМСУ и рассказать нашу новейшую историю искренне, сделать портрет Украины 2014 года и зацепить зрителя эмоционально. Я надеюсь, этот фильм будет объединять украинцев и доносить нашу боль далеко за пределы наших границ.

Фото: facebook.com/TymurYa

Как создавались сюжетные линии Миши и Льва? Есть ли у героев реальные прототипы с похожими жизненными историями или они вымышленные?

Эти персонажи вымышленные.

Не кажется ли вам, что Миша и Лев, пришедшие на судно исключительно от безысходности, могут создать скорее негативный образ моряков? (Личное мнение: Миша - тунеядец, который прикладывается к бутылке и плачет от нежелания идти на службу. Идет, потому что надо. Идет, потому что нашлась компания в лице Льва. Лев - убитый горем парень (чьей смертью, кстати, тоже не ясно). Идет на судно, чтобы не оставаться в глухом селе и уйти от тяжелой реальности. То есть, речь не идет о патриотизме или желании защитить страну).

Это терапевтическое кино, я создавал его с мыслью о будущих поколениях. Главным было сделать фильм об украинцах, а не патриотах с желанием защищать страну от начала до конца. Обычные люди делают свой глубоко внутренний выбор, свой шаг в неизвестное. Для меня основным было показать возрождение души нации, вот о чем фильм. Это переосмысление общих событий, а не призыв к службе. Призывать должно государство, а не кино или режиссер. Патриотизм и желание защитить страну - это главная линия развития главного героя Миши, кстати. А Лев для меня вообще архетип античного героя, вложенный в украинский контекст. Так что все там есть, только не на подносе.

Не кажется ли вам арка главного героя (Миши) в сюжете незаконченной, раскрытой не в полной мере? (Личное мнение: Несколько коматозный, безэмоциональный герой подается зрителю в образе бездельника, любителя выпить, который до истерики не хочет отправляться на службу. Оказавшись на судне, он играет в карты, бегает в самоволку на довольно туманные и мало объясненные встречи с крымскими татарами. Под конец фильма принимает участие в обороне корабля, но так и не набирается смелости выстрелить из автомата по "зеленым человечкам". После взрыва в воде возле судна остаток времени на нем проводит в состоянии контузии. В таком же коматозном состоянии возвращается домой и вдруг отправляется "служить". Куда, почему, следуя каким мотивам - зрителю снова остается лишь догадываться).

Не кажется. Как по мне, Миша проявился максимально глубоко на экране. Кстати в созревании ему очень помогает Лев. Я снимал фильм о дружбе. Просто это кино некомфортное, оно задает вопросы, а не дает готовые ответы - именно так нас учили рассказывать истории в киношколе. Мы закладывали множество скрытых смыслов, и я уверен, что этот фильм будет интересно смотреть не один раз.

Как бы вы могли оценить операторскую работу фильма, монтаж? Все ли задуманное удалось реализовать? Если нет, то почему? (Личное мнение: С учетом того, что действие фильма происходит в море, операторская работа кажется несколько слабой. В кадрах не хватило, например, игры с закатами, рассветами, подводной съемкой).

Съемки далеко не были комфортными, и я доволен результатом. Удалось воплотить большинство задуманного. Игра с закатами, рассветами, подводной съемкой разрушала бы атмосферу замкнутого пространства и состояния безысходности, который мы старательно выстраивали.

Довольны ли вы работой актеров в кадре? (Личное мнение: Уверенной игрой отличились Руслан Коваль, Роман Семисал. Игре, диалогам других актеров, а особенно агрессии и драме, поверить труднее. Сцены с избиением и насильственным кормлением кока, его агрессивные монологи, агрессия якобы российских спецов показались несколько карикатурными, неправдоподобными).

Игрой актеров очень доволен и приятно удивлен профессионализмом украинских актеров. "Черкаси" в определенном смысле это более широкий метафорический портрет Украины. В персонаж кока вложена метафора политикума Украины, который выбросили за борт украинцы. Это далеко не настоящий кок с "Черкас", который, кстати, был лучшим коком всех ВМСУ, славился своим талантом вкусно готовить. То есть мы вкладывали глубокие смыслы в эту историю сопротивления тральщика. Слава Украине!

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