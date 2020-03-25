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Умер режиссер Стюарт Гордон - классик хорроров и большой поклонник Говарда Лавкрафта

Информацию прессе подтвердили родные режиссера

среда, 25 марта 2020, 16:15
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На 73 году жизни скончался американский режиссер, сценарист и продюсер Стюарт Гордон, известный своим оригинальным подходом к жанру независимого хоррора. Эту информацию изданию Variety подтвердили близкие драматурга. Причины смерти остаются неизвестными.

Фото: Getty Images

Признание Стюарту Гордону принесли его часто провокационные постановки в театре, но более широкую известность режиссер получил благодаря кино, в том числе и за работы в жанрах научной фантастики и нуара. Гордон также прославился как большой почитатель творчества Говарда Лавкрафта, экранизировавший в периоде с 1985 по 2000 год несколько произведений писателя: "Реаниматор", "Извне", "Дагон" и "Урод в замке".

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Раздел: ЛаймКино
Теги: кино

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