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День независимости США и именины Анастасии: какой праздник 4 июля

Какие праздники отмечают 4 июля

четверг, 4 июля 2019, 08:00
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4 июля 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Анастасии и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

День независимости США

4 июля в Соединенных Штатах Америки отмечают один из главных праздников страны - День независимости. Это торжество стало настолько известным по всему миру, что про него знают практически все. Также про День независимости США снято немало культовых фильмов.

Этот день также считается днем рождения Америки. Дата празднования была выбрана не случайно, так как именно 4 июля в 1776 году конгресс одобрил Декларацию независимости, которую подписали президент второго континентального конгресса Джон Хэнкок и секретарь континентального конгресса Чарльз Томсон.

В наши дни национальный американский праздник известен яркими фейерверками, пикниками, концертами, историческими реконструкциями и прочими масштабными мероприятиями. Интересно, что День независимости США отмечается не только на территории Америки. К дружескому празднованию присоединяются также соседние области Канады, Дания, Норвегия, Швеция, Англия, Гватемала и Филиппины.

Родились в этот день

Джордж Мерфи, американский актер, танцор и политик, Джина Лоллобриджида, итальянская актриса, Альфредо Ди Стефано, аргентинский и испанский футболист, Кирк Пенгилли, австралийский музыкант, автор песен, участник рок-группы INXS.

Именины

Анастасия, Василиса, Антон, Никита, Федор, Юлиан, Юлий, Алексей, Георгий, Егор, Иван, Николай, Максим.

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Раздел: ЛаймLifestyle
Теги: праздник

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