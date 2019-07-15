Желейный торт "Битое стекло": простой пошаговый рецепт десерта

Торт без выпечки - один из самых популярных запросов. Не всегда ведь есть время заморочиться этим длительным процессом. Одним из таких вариантов является торт "битое стекло", в основу которого входят сметана и желе.

Желейный десерт такого плана готовится без выпечки и подается на стол в различных интерпретациях. Сметана в сочетании с разноцветным желе выглядят привлекательно и аппетитно. Это всегда яркое и вкусное украшения для вашего стола. The Lime вспомнил простой пошаговый рецепт, который поможет приготовить торт без особого труда и больших познаний в кулинарии. А по времени это займет не более часа.

Итак, сперва определимся с необходимыми ингредиентами. Они также очень просты, и найти их не составит труда. Для приготовления торта нам потребуются:

Сметана 15% (500 г)

15% (500 г) Желатин (3 ст. ложки)

(3 ст. ложки) Сахар (100 г)

(100 г) Желе (2 пакета)

(2 пакета) Пластиковые стаканы (до 10 штук)

А теперь давайте-ка приготовим ваш десерт. Для этого следуйте следующим шагам:

Шаг 1: В любой удобной посудине замачиваем желатин водой. Тщательно перемешиваем и оставляем его расти на 10-15 минут.

Шаг 2: Пока мокнет наш желатин, готовим желе. Из пакета высыпаем его в кипяток, при этом воды используем лишь половину указанной порции. Тщательно все перемешиваем, а затем переливаем желе в пластиковый стакан и даем ему остыть.

Шаг 3: Так же поступаем и со вторым пакетом желе. Когда оба стакана с желе остынул, помещаем их в холодильник для застывания.

Шаг 4: Позже достаем из холодильника готовое желе, ножницами надрезаем вверху стаканы, чтобы была возможность извлечь желе целым, в форме стакана. Далее нарезаем желе на маленькие кусочки любой формы. Они и станут начинкой нашего торта.

Шаг 5: Нарезанные кубики (или другие формы) желе кладем в посудины, в которых будет подаваться торт (это всегда может быть одна большая посудина или форма), и приступаем к приготовлению сметанной заправки.

Шаг 6: Высыпаем сметану и сахар в чашу миксера, тщательно взбиваем до полного растворения сахара. По мере того, как взбиваем сахар, вливаем в чашу миксера и наш желатин.

Шаг 7: Готовой сметаной заливаем форму(ы) с кусочками желе и ставим в холодильник. Застывать торт "разбитое стекло" будет не менее 20 минут, а лучше подержать все 30.

Ну вот, на этом этапе ваш торт готов. Подавать его лучше холодным, так он будет куда лучше сохранять свою форму и упругость. А в качестве бонуса предлагаем вам полезный видеорецепт по приготовлению торта из желе.

Читайте также на The Lime проверенный временем рецепт торта из кабачков с помидорами и сыром. Вкусное витаминное блюдо не только украсит любой праздничный стол, но и станет отличной заменой тяжелым мясным приготовлениям.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.