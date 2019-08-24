День Независимости Украины и именины Марии: какой праздник 24 августа

24 августа 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Марии и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

День Независимости Украины

24 августа отмечается один из самых важных праздников в нашей стране - День Независимости Украины. Это торжество установили в 1992 году постановлением Верховной Рады. Отмечается этот праздник ежегодно в честь принятия "Акта провозглашения независимости Украины", ведь именно это историческое событие считают датой образования украинского государства в его современном виде.

В День независимости традиционно проходит множество торжественных и массовых праздничных мероприятий. Например, в 2019 году в Киеве состоится "Шествие Достоинства". Ранее сообщалось, что к мероприятию готовится украинская певица Тина Кароль, которая исполнит на шествии государственный гимн.

Несмотря на то, что артистом, которому чаще всего доверяли исполнять гимн Украины на торжественных мероприятиях является Александр Пономарев, выступить на шествии позвали не его.

Тина Кароль в свою очередь не стала скрывать восторга от того, что почетную миссию доверили именно ей. "Невероятно счастлива быть в этот исторический момент с тобой, Владимир Зеленский. Звучать, вдохновлять, гордиться нашим президентом и родиной", - отметила певица.

Родились в этот день

Фердинанд I, король Румынии, Хорхе Луис Борхес, аргентинский писатель и поэт, Карло Гамбино, американский мафиози, босс одной из "Пяти семей" мафии Нью-Йорка, Борис Кауфман, французский и американский кинооператор и режиссер российского происхождения, Кен Хенсли, английский рок-музыкант, клавишник группы Uriah Heep, Пауло Коэльо, бразильский писатель и поэт, Стивен Фрай, британский писатель, актер, комик, режиссер и телеведущий, Стив Гуттенберг, американский киноактер, Чад Майкл Мюррей, американский актер и писатель, Руперт Гринт, британский актер (Рон Уизли в фильмах о Гарри Поттере).

Именины

Лилия, Мария, Александр, Василий, Макар, Максим, Федор.

Читайте также гороскоп на август 2019 года для всех знаков зодиака.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.