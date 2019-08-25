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День шахтера и именины Алексея: какой праздник 25 августа

Какие праздники отмечают 25 августа

воскресенье, 25 августа 2019, 08:00
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25 августа 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Алексея и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

День шахтера

25 августа 2019 года во многих странах, в том числе и в Украине, отмечается профессиональный праздник представителей очень тяжелой профессии - День шахтера. Дата праздника смещается каждый год, ведь она назначена на последнее воскресенье августа.

Этот праздник отмечают с 1948 года. Каждый год в честь этого события во многих городах проводят различные масштабные мероприятия, концерты, кинопоказы, выставки, фестивали, форумы и лекции. Также многие предприятия поздравляют своих сотрудников.

Но День шахтера - не просто профессиональный праздник, когда все гуляют и развлекаются. В первую очередь, это день памяти тех, кто отдал жизнь, занимаясь этим опасным делом. Поэтому по традиции сначала возлагаются цветы всем погибшим, и только потом все желающие отправляются праздновать и веселиться.

Родились в этот день

Иван IV Васильевич Грозный, первый русский царь, Людвиг II, король Баварии, Алтея Гибсон, американская теннисистка, первая чернокожая победительница турниров Большого шлема, сэр Шон Коннери, британский и американский актер театра и кино, продюсер, Джин Симмонс, вокалист и бас-гитарист американской группы Kiss, Роб Хэлфорд, вокалист и автор песен английской рок-группы Judas Priest, Тим Бертон, американский кинорежиссер, мультипликатор, Клаудиа Шиффер, немецкая топ-модель, актриса, общественный деятель, Блейк Лайвли, американская актриса и фотомодель.

Именины

Александр, Виссарион, Алексей, Герман, Капитон, Михаил, Семен, Сергей, Степан.

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