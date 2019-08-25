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Салат из кабачков "Анкл Бенс": простой рецепт заготовки на зиму

Кабачки зимой будут отличным дополнением к обеду или ужину

воскресенье, 25 августа 2019, 07:32
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Обычно, заготавливая новые салаты на зиму, мы делаем буквально несколько баночек на пробу. Спустя пару недель узнаем, что полки в погребе уже опустели. Осень на носу, а это самое время подготовиться к холодным сезонам. И если в вашей коллекции закусок уже есть, к примеру, малосольные помидоры или "Тещин язык" из баклажанов, предлагаем еще один хороший рецепт - салат из кабачков "Анкл Бенс".

Уже традиционно мы выбрали для вас простой и проверенный рецепт, который не отнимет много времени, зато наверняка подарит массу впечатлений. Кабачки зимой будут отличным дополнением к обеду или ужину, порадуют вас не только вкусом, но и ароматом свежих овощей. Итак, давайте посмотрим, как готовится этот вкусный и душистый салат.

Для приготовления закуски из кабачков нам потребуются простый ингредиенты, который вы без проблем отыщите в любом магазине.

  • Кабачки (1,5 кг)
  • Помидор (1 кг)
  • Перец болгарский (6 шт)
  • Лук репчатый (6 шт)
  • Масло растительное (⅔ стакана)
  • Сахар (⅔ стакана)
  • Соль (2 ст. ложки)
  • Уксус 9% (0,5 стакана)

Для приготовления салата на зиму из кабачков нам потребуется всего несколько часов. За это время мы проделаем пять последовательных шагов. Итак, приступим.

Шаг 1: Готовим маринад: смешиваем растительное масло, сахар, соль и уксус. Все это тщательно перемешиваем.

Шаг 2: Моем кабачки, удаляем корешки. Чистить их кожуры не стоит, просто нарежем соломкой. Чистим лук и нарезаем его полукольцами. Моем перцы, удаляем семена, режем кубиками или также соломкой.

Шаг 3: Моем помидоры, пропускаем их через мясорубку или просто измельчаем блендером до получения однородной массы.

Шаг 4: Ставим на огонь маринад и доводим до кипения. В кипящую массу добавляем все овощи с интервалом 5 минут: сначала кабачки, через 5 минут лук, далее перец, а через 10 минут после него уже добавим помидоры.

Шаг 5: Все это провариваем еще 5 минут, перемешивая деревянной лопаткой. Далее еще горячий салат раскладываем по стерильным банкам и закатываем.

На этом наш салат из кабачков на зиму готов. Хранить его лучше в погребе или другом удобном прохладном месте, где не будет солнца. Ну а в качестве бонуса смотрите полезное видео с рецептом подобной сезонной закуски.

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