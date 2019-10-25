Маринованные маслята на зиму: простой рецепт любимой закуски

Маринованные грибочки можно встретить практически на любом украинском праздничном столе. Это простая и вкусная закуска, которая идеально подойдет для любого застолья. Интересно, что для приготовления этого нехитрого блюда своими руками нужно совсем не много ингредиентов.

Чтобы сделать маринованные грибы дома нам понадобятся: маслята (2 кг), вода (1 л), сахар (2 ст. л.), соль (4 ст. л.), лавровый лист (3 штучки), перец душистый (6 горошин), гвоздика (3 шт.), уксус (3 ч. л.), чеснок (3 зубчика).

Шаг 1: Грибы помыть, почистить и разрезать пополам (если они крупные).

Шаг 2: Отварить грибы в слегка подсоленной воде 20 минут, переложить в дуршлаг, чтобы слить воду.

Шаг 3: Вскипятить воду для маринада. Добавить в нее все специи, после чего переложить в жидкость грибы и варить 30 минут. На 25 минуте в воду нужно добавить уксус.

Шаг 4: На дно стеклянных банок положить по лавровому листу и кусочку чеснока.

Шаг 5: Разложить грибы в банки и плотно закрыть крышками. Хранить грибы нужно в темном прохладном месте.

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