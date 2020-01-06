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Рождественский чек-лист: сколько блюд должно быть на столе и о каких традициях стоит помнить

О чем нужно знать во время празднования Рождества

понедельник, 6 января 2020, 19:00
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Всего несколько дней осталось до большого праздника - Рождества. Чтобы вы были в курсе всех правил и традиций этого дня, а также, чтобы вы ничего не забыли подготовить, мы собрали для вас всю информацию об этом торжестве.

Если вы еще не успели подготовить подарки своим близким, мы предлагаем вам посмотреть наш отдельный материал и выбрать самые яркие и оригинальные варианты подарков на Рождество для всей семьи. В нашем списке вы найдете идеи на любой вкус и кошелек.

Также мы напоминаем вам, что по народному поверью на рождественском столе обязательно должны быть 12 блюд. Считается, что каждое угощение символизирует одного из 12 апостолов. Однако, церковь опровергает это утверждение. По мнению православных служителей, обязательным угощением является только кутья. Все остальные блюда следует выбирать на свое усмотрение.

В нашем специальном материале вы узнаете, как приготовить вкусную и полезную кутью без особых усилий. Мы подготовили пошаговый рецепт, который поможет вам упростить процесс создания главного атрибута рождественского стола.

Нужно помнить, что Рождество - религиозный праздник. Поэтому в этот день действует целый ряд различных запретов, традиций и правил. Мы узнали все самое главное об этом дне, и решили поделиться этой информацией с вами в отдельной статье.

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