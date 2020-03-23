Фейсбук ужаснули фото щенка в крови. Оказалось, милый корги просто объелся фруктами и уснул

Корги по кличке Годи - звезда соцсетей. Хозяева одного из самых популярных щенков Вьетнама частенько радуют подписчиков его страницы забавными снимками и рассказами о собакенте. Но недавно Годи превзошел самого себя.

Начать, наверное, стоит с того, что Годи обожает питайю ("драконий фрукт") и не меньше ее любит развалиться и уснуть на спине. На минувших выходных хозяева опубликовали в Фейсбук жуткие фотографии - на первый взгляд могло показаться, что щенок истекает кровью на полу. Как оказалось позже, пушистый просто добрался до любимого лакомства и, пользуясь отсутствием контроля, оторвался как только мог.

Фото: facebook.com/candythecorgiofficiall

Оставшись наедине с любимым фруктом, Годи испачкался и уснул просто посреди комнаты в брызгах красного сока. Как стали шутить в соцсети, зная, о грозящем ему наказании, собакент решил инсценировать свою смерть.

Фото: facebook.com/candythecorgiofficiall

Фото: facebook.com/candythecorgiofficiall

В ближайшие несколько дней свежие фотографии Годи собрали в соцсети более 11 тыс. лайков и угодили на страницы различных пабликов и СМИ. Люди признаются, что сперва испугались за его здоровье: "Кошмар какой, я так испугалась", "Это лучшая выходка Годи, я сперва глазам не поверил", "Как хорошо, что он в порядке. У меня словно внутри все оборвалось, когда я увидела фото", - пишут под снимками.

Сегодня за жизнью щенка следят 70 с лишним тысяч пользователей.

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Люди показывают в сети своих аляскинских маламутов - и это точно не те песики, которых захочется подразнить.

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