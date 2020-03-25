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Не находите в аптеках маски? Их можно сделать дома из марли - вот простая инструкция

Как сделать маску от вируса своими руками

среда, 25 марта 2020, 19:05
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В Украине продлили карантин из-за пандемии коронавируса Covid-19. Теперь нам придется сидеть дома аж до 24 апреля, а может и еще дольше. Но что делать, если периодически выходить из дома все-таки нужно, а масок в аптеках нет? В этом материале мы расскажем, как сделать медицинскую маску своими руками.

Сразу оговоримся, что самодельная маска, как и самая дешевая аптечная, не дает 100-процентной защиты от вирусов и бактерий. Однако, она может помочь предотвратить некоторые опасные ситуации. Например, если вы потрогали рукой зараженную поверхность, а после этого случайно потянулись ко рту или носу. Также маска помогает не распространять вирус тем, кто им уже заражен. Поэтому очень важно надевать ее всегда, заходя в транспорт, аптеку, магазин и так далее.

Итак, для создания маски вам понадобятся: марля (90х60 см), вата толщиной не менее 1 см (15х20 см), ножницы, спирт (на глаз).

Фото: tvsamara.ru

Шаг 1: Для начала нужно отрезать широкий кусок марли, который будет основой маски. По длине она должна быть такой, чтобы вы смогли сложить ее втрое и получить размер, оптимальный для закрытия ваших носа и рта.

Шаг 2: Затем нужно положить на марлю слой ваты, завернуть, снова положить слой ваты, снова завернуть. Всего у вас должно выйти три слоя.

Шаг 3: В несколько стежков пришить к маске завязки или резинки.

Важно: перед выходом на улицу желательно сбрызнуть маску медицинским спиртом с внешней стороны. Также такая маска не является многоразовой, поэтому ее нужно выбросить максимум через 3 часа использования.

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