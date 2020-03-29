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В поисках легкого завтрака: 3 оригинальных идеи с яйцами и овощами

Что быстро приготовить утром, чтобы было вкусно и полезно

воскресенье, 29 марта 2020, 07:21
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Завтрак - самый важный прием пищи за весь день. Поэтому нужно обязательно следить за тем, чтобы он был сытным и полезным. В этом материале мы расскажем вам, как приготовить три варианта легкого, вкусного, полезного и простого завтрака всего за 15-25 минут.

Итак, первый вариант отлично подойдет для тех, кто следит за своей фигурой. Вам нужно отварить 2 яйца по своему вкусу, разрезать их пополам. Половинки посыпать солью, черным перцем и другими специями на ваш вкус. Затем отварить 2 сосиски и приготовить 2 зерновых тоста. В качестве утреннего напитка можно взять черный кофе, чай или сок.

Фото: temapenza.ru

Второй вариант - омлет с овощами и куриным филе. Нарежьте филе на мелкие кусочки, в чашке или небольшой миске взбейте яйца со специями. Затем добавьте в яичную смесь немного молока, нарезанные овощи на ваш вкус и куриное филе. Вылейте смесь на сковороду и готовьте под крышкой 7-10 минут.

Фото: today.ua

Третий вариант самый полезный - салат с яйцами, тертым сыром и оливковым маслом. Отварите яйца вкрутую, почистите их и нарежьте на мелкие кубики. Затем помойте и нарежьте помидоры и болгарский перец. Также следует мелко нарубить зелень. Смешайте все ингредиенты между собой, заправьте их оливковым маслом и небольшим количеством лимонного сока. Посыпьте тертым сыром и подавайте к столу.

Фото: twilight-saga.ru

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