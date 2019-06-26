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Сергей Бабкин показал идеальный домашний вечер с новорожденным сыном

Мальчик Елисей появился на свет в одном из роддомов Киева 18 июня

среда, 26 июня 2019, 11:10

Солист группы 5’Nizza Сергей Бабкин умилил подписчиков свежим домашним фото, на котором проводит время с новорожденным сыном Елисеем. Мальчик появился на свет в одном из роддомов Киева 18 июня.

На фото, как отметил артист под своим постом в Instagram, продемонстрирован его идеальный вечер. Бабкин и малыш запечатлены на заднем дворе. Ребенок, похоже, спит в коляске, а отец в это время тихо играет на гитаре.

"Мой идеальный вечер. Моя музасфера", - указал под снимком Бабкин. Менее чем за сутки фотография собрала более 15 тыс. лайков. В комментариях подписчики музыканта восхищаются его идиллией.

Еще 14 июня Снежана Бабкина размышляла в Instagram о предстоящих родах. "Добегают последние деньки беременности, осталось совсем чуточку, и я все чаще ловлю себя на мысли, что в магазине меня каким-то чудом тянет к полкам с детским питанием, а в голове интуитивно прорабатываешь варианты, как будешь вводить прикорм. Конечно, мы не новички, есть опыт в этом вопросе. Но все же- каждый раз уникальный", - писала она в соцсети.

Для Снежаны Бабкиной новорожденный станет третьим ребенком, а для Сергея - четвертым. У музыканта также есть сын Илья от первого брака.

  • 21 июня на выезде из роддома Сергей Бабкин и его супруга Снежана показали первые совместные фотографии с новорожденным Елисеем.
  • Ранее Сергей Бабкин умилил своих фолловеров в Instagram семейным фото, на котором запечатлен с детьми и беременной супругой Снежаной.

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