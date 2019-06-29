Родная сестра Светланы Лободы вышла замуж: как выглядит невеста

В семье Светланы Лободы произошло радостное событие - сестра певицы, 28-летняя Ксения вышла замуж.

Невеста опубликовала на своей странице в Instagram фото, на которых запечатлена в облегающем платье и с фатой. В руках у нее - красно-белые воздушные шарики.

"Ну здравствуй новая жизнь. Спасибо мои любимые за прекрасный праздник", - написала Ксения. Личность избранника девушка не афиширует.

Светлана приехала на свадьбу сестры вместе со своей старшей дочерью Евой. "Мы с Евулей едем на важное событие для нашей семьи. Сердце замирает и даже немного страшновато", - написала днем ранее певица.

Ранее Светлана Лобода опубликовала видео, где засветила обнаженную грудь и разделила поклонников на два лагеря.

Украинская поп-исполнительница Алина Гросу показала своим фолловерам в Instagram четыре свадебных платья, в которых 23 июня в Италии сыграла пышную свадьбу и вышла замуж за своего тайного возлюбленного Александра.

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