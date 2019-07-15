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Победительница Евровидения Нетта Барзилай рассказала о своем парне

Познакомилась пара уже после победы певицы на Евровидении

понедельник, 15 июля 2019, 16:25
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Израильская певица, победительница песенного конкурса Евровидение-2018 Нетта Барзилай рассказала о своем бойфренде. На прошлой неделе 26-летняя знаменитость погостила в Украине, где выступила на финале ТВ-проекта "Голос.Діти", а также на фестивале Atlas Weekend 2019.

Незадолго до своего появления на опен-эйре Барзилай повстречалась с украинской телеведущей Катей Осадчей, которой и рассказал о своей личной жизни.

Познакомились Нетта и ее возлюбленный уже после победы исполнительницы на Евровидении. Как рассказала знаменитость, парень был единственным в баре, кто предложил ей выпить, а не сделать совместную фотографию.

"Все хотели только сфотографироваться, а он такой: "Хочешь чего-нибудь выпить?" - вспомнила она.

Избранник артистки занимается компьютерными технологиями. Пока они не обручены, на свадьбу у пары банально нет свободного времени. Нетта всерьез занимается карьерой, о которой мечтала столько лет, и много гастролирует.

Ответила Барзилай и на более личный вопрос ведущей. К ее откровенным сценическим нарядам парень относится нормально. Понимает, что это лишь сценический образ.

"Ежедневно у него новая девушка! Ведь я постоянно меняюсь - каждый день новый образ, новый цвет волос! Знаете, это интересно! Он не жалуется!" - посмеялась она.

  • Молодая возлюбленная украинского певца Виктора Павлика и его концертный директор Екатерина Репяхова поделилась в соцсети милым совместным фото с артистом.
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