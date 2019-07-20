Мурашки по коже: сеть впечатлило массовое исполнение гимна Украины на концерте Вакарчука

В социальных сетях бурно отреагировали на исполнение гимна Украины Святославом Вакарчуком и публикой, которая пришла на его выступление. В пятницу, 19 июля, группа "Океан Эльзы" дала бесплатный концерт на Контрактовой площади в Киеве.

Видео опубликовал лидер ОЭ на своих страницах в Instagram и Facebook. "Более 100 тысяч сердец поют гимн Украины в центре Киева. До мурашек", - написал Вакарчук.

"Это было фантастично", "Мурашки по коже, до слез", "Слава Украине", "Невероятно", "Круто, действительно до мурашек", "Завораживает, аж подпевать хочется", "Аж мураши пошли по коже", "Было сильно", "Это будущее Украины", - пишут комментаторы.

11 июля группа "Океан Эльзы" презентовала в сети новый трек "Човен". Презентация песни состоялась на официальном канале коллектива в YouTube.

Ранее украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук удивил фанов фотографиями семьи. Многие фолловеры артиста в Instagram признались, что видят его близких впервые.

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