RU  UA

Лайм

Читайте нас в Telegram-канале

Мурашки по коже: сеть впечатлило массовое исполнение гимна Украины на концерте Вакарчука

Группа "Океан Эльзы" дала бесплатный концерт в Киеве

суббота, 20 июля 2019, 18:23
читати статтю українською

В социальных сетях бурно отреагировали на исполнение гимна Украины Святославом Вакарчуком и публикой, которая пришла на его выступление. В пятницу, 19 июля, группа "Океан Эльзы" дала бесплатный концерт на Контрактовой площади в Киеве.

Видео опубликовал лидер ОЭ на своих страницах в Instagram и Facebook. "Более 100 тысяч сердец поют гимн Украины в центре Киева. До мурашек", - написал Вакарчук.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Sviatoslav Vakarchuk (@sviatoslav.vakarchuk)

"Это было фантастично", "Мурашки по коже, до слез", "Слава Украине", "Невероятно", "Круто, действительно до мурашек", "Завораживает, аж подпевать хочется", "Аж мураши пошли по коже", "Было сильно", "Это будущее Украины", - пишут комментаторы.

  • 11 июля группа "Океан Эльзы" презентовала в сети новый трек "Човен". Презентация песни состоялась на официальном канале коллектива в YouTube.
  • Ранее украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук удивил фанов фотографиями семьи. Многие фолловеры артиста в Instagram признались, что видят его близких впервые.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Стало известно о состоянии попавшей в реанимацию Инны Чуриковой

Состояние российской актрисы Инны Чуриковой, которая на днях попала в реанимацию, улучшилось.

Шанс выжить был минимальным: звезда Голливуда рассказала о перенесенном инсульте

61-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун рассказала об инсульте и призвала всех женщин следить за своим здоровьем.

Тодоренко показала новые яркие фото со свадьбы с Топаловым

Телеведущая Регина Тодоренко показала новые снимки со свадьбы и рассказала, почему они для торжества выбрали именно Италию.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: