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Актриса из "Брестской крепости" погибла в свадебном путешествии: подробности трагедии

Ей было всего 24 года

суббота, 27 июля 2019, 17:14
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Белорусская актриса и режиссер Вероника Никонова, которая прославилась благодаря фильму "Брестская крепость", погибла на Аляске. В США 24-летняя знаменитость отправилась в свадебное путешествие.

Как рассказал вдовец, трагедия произошла 25 июля. После свадьбы молодожены отправились в медовый месяц. Они хотели добраться до заброшенного автобуса, в котором жил и умер Кристофер Маккэндлесс, ставший прообразом главного героя книги Джона Кракауэра "В диких условиях", пишет TUT.BY.

На обратной дороге, во время перехода горной реки Текланика, молодые люди почувствовали, что очень устали.

"Я перешел и почувствовал, что очень устал. Мне было страшно. Я понимал, что если я устал, то Ника еще больше устанет. Я несколько раз прокричал ей, чтобы сняла штаны, чтобы уменьшить сопротивление. Не настоял", - рассказал Петр Маркелов.

По его словам, Вероника обвязала несколько раз веревку вокруг талии, другой конец с карабином прикрепила к основной веревке и пошла.

"На 2/5 пути она начала кричать: "Помоги мне!"… Вода была почти по грудь… Я начал идти к ней, держась за веревку. Кричал: "Держись!" Когда я подошел, ее руки оторвались от основной веревки, и она повисла на страховочной. Она была на воде. Я начал за карабин рывками тащить ее в сторону берега. Так получалось тащить ее пару метров. Но когда я в очередной раз обернулся, она была под водой", - вспоминает вдовец.

Петр рассказал, что ему с трудом удалось вытащить любимую, но было уже поздно. Он всеми силами пытался спасти ее, но ему это так и не удалось.

Вероника Никонова родилась в Минске. В 13 лет она сыграла в фильме Александра Котта "Брестская крепость" роль Аньки, дочки лейтенанта Кижеватова. Девушка также пробовала себя в качестве режиссера, она снимала документальные фильмы в Беларуси.

Кадр из фильма "Брестская крепость"

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