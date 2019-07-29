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Надя Дорофеева показала маму: теперь фаны знают, на кого так похожа знаменитость

Как отметили поклонники, мама и дочь похожи как две капли воды

понедельник, 29 июля 2019, 18:20
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Украинская певица Надя Дорофеева, участница группы "Время и Стекло", показала своим фанам в соцсети свою маму Ольгу Дорофееву. Как отметили фолловеры звезды, они похожи как две капли воды.

Снимок мамы появился на личной странице Нади Дорофеевой в Instagram, где собрал уже более 70 тыс. лайков.

"Руководитель моего фан-клуба", - написала певица, отметив линком Ольгу Дорофееву. Фаны певицы стали активно обсуждать поразительные сходства в их внешности.

"Маман шикарная", "Так вот на кого ты похожа, Надя. У вас одно лицо", "Класс, вы так похожи", "Стиляга", "Вот в кого ты такая красотка", "Как две капли воды", "Надя, это FaceApp?" - отметили фолловеры Дорофеевой.

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