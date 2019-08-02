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Умерла знаменитая советская певица родом из Украины: главное

Певица родилась в Днепропетровской области

пятница, 2 августа 2019, 17:20
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В Москве на 83 году жизни скончалась народная артистка РСФСР, певица Александра Стрельченко.

Как пишет ТАСС со ссылкой на сообщение театра "Русская песня", последние годы артистка сильно болела.

"Вся жизнь этой талантливой женщины была посвящена музыке, народной культуре. Имя и голос Александры Стрельченко навсегда останутся в истории отечественной культуры и в сердцах людей", - отметили в театре, где последние годы служила Стрельченко.

Будущая артистка родилась в 1937 году в Днепропетровской области. Позже работала в Липецкой филармонии, а с 1964 года стала солисткой "Москонцерта". Стрельченко много выступала с Национальным оркестром русских народных инструментов имени Осипова.

Голос певицы зазвучал и в кино, к примеру, в лентах "Война и мир", "Пришел солдат с фронта", а также в симфонической поэме Евгения Светланова "Калина красная". За годы карьеры артистка записала на "Мелодии" четыре сольных пластинки и несколько аудиокассет.

  • Ранее на 92-м году жизни скончался знаменитый режиссер и продюсер Харольд Принс. С его именем связана вся история Бродвея, именно Харольд Принс подарил миру такие шедевры, как "Вестсайдская история", "Кабаре" и другие мюзиклы.

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