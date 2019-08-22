MARUV показала партнера на "Танцях з зірками": из-за роста певицы ему пришлось надеть каблуки

Эпатажная украинская певица MARUV представила поклонникам своего партнера по "Танцях з зірками" - профессионального танцора Евгения (Jay) Дмитриенко.

На снимках, опубликованных в ее Instagram, артистка показала, что ради нее парень даже надел стрипы - туфли на огромных каблуках и кожаные перчатки, чтобы соответствовать экстравагантному образу и росту MARUV.

По словам Дмитриенко, репетиции с певицей проходят весело, так как постоянно приходится танцевать на каблуках. "Одно неверное движение – и ты на полу. Главное – правильно упасть", - поделился танцор с ТСН.

Jay также рассказал о своей реакции на выбор партнера. "Я очень обрадовался, когда узнал, что моя звезда - MARUV. Во-первых, мы - водолеи. А во-вторых, Аня - артист танцующий (вы, наверное, видели ее шоу). А это означает, что нам очень легко найти общий язык", - отметил танцор.

Напомним, старт нового сезона шоу "Танці з зірками" на канале "1+1" ожидается уже в воскресенье, 25 августа. В этом году на паркет выйдут 14 пар, их порядковые номера будут названы в рамках премьерного выпуска шоу.

Вечером 21 августа на территории столичного ВДНХ прошла презентация участников нового сезона шоу "Танці з зірками". В рамках закрытой вечеринки, ведущими которой стали Юрий Горбунов и Владимир Завадюк, также впервые были объявлены пары.

Актриса юмористической программы "Дизель шоу" Виктория Булитко, которая примет участие в новом сезоне "Танців з зірками", пострадала во время подготовки первого танцевального номера.

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