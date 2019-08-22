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TAYANNA травмировалась перед концертом: певице запретили двигаться

Выступление певицы оказалось под угрозой

четверг, 22 августа 2019, 09:58
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Украинская певица Татьяна Решетняк, известная под сценическим псевдонимом TAYANNA, получила травму за день до концерта "Музыкальная платформа", где она должна была выступать.

Как сообщает канал "Украина", врачи запретили артистке активно двигаться, поэтому ее выступление оказалось под угрозой. Из-за запрета медиков певица могла не приехать во Львов, где проходили съемки концерта.

"Несколько дней назад я получила травму. Поскольку времени поехать в больницу сделать рентген еще не было, предварительно врач сказал, что похоже на вывих ребра. Запретил мне активно двигаться, но профессия требует другого", - рассказала TAYANNA.

Несмотря на сильную боль, исполнительница все же вышла на сцену, где исполнила свои главные хиты.

Где именно она травмировалась, певица не уточнила. Возможно, это произошло на репетициях нового сезона "Танців з зірками", участницей которого является TAYANNA.

  • Актриса юмористической программы "Дизель шоу" Виктория Булитко, которая примет участие в новом сезоне "Танців з зірками", пострадала во время подготовки первого танцевального номера.
  • Вечером 21 августа на территории столичного ВДНХ прошла презентация участников нового сезона шоу "Танці з зірками". В рамках закрытой вечеринки, ведущими которой стали Юрий Горбунов и Владимир Завадюк, также впервые были объявлены пары.

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