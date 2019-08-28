Эммануил Виторган стал отцом в 79 лет и показал фото новорожденного ребенка

79-летний советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган сообщил поклонникам неожиданную новость - он снова стал отцом.

О пополнении в семье артист рассказал на своей странице в Instagram, опубликовав милое семейное фото. У актера родилась еще одна девочка, которую назвали Кларой. На снимке Виторган позирует вместе с женой Ириной и двумя дочками - полуторогодовалой Этель и новорожденной Кларой.

Вероятнее всего, девочку вынашивала суррогатная мать: летом, когда пара отдыхала на море, у 57-летней Ирины не было признаков беременности.

Для актера малышка стала четвертым ребенком. Помимо маленьких Этель и Клары у Виторгана есть еще старшие дети от первого брака - дочь Ксения Виторган и сын Максим Виторган.

56-летний Квентин Тарантино, режиссер нашумевшей картины "Однажды в Голливуде", и его супруга Даниэлла впервые станут родителями.

Украинский ведущий и комментатор Евровидения Тимур Мирошниченко, который в прошлом году впервые стал отцом, готовится к рождению второго ребенка.

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