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София Ротару выступила в России после долгого перерыва

Артистка спела на "Новой волне"

четверг, 29 августа 2019, 10:05
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Легендарная украинская певица София Ротару, которая в прошлом году отказалась от всех выступлений в России, приехала в Сочи (РФ) на международный конкурс "Новая волна-2019".

Выступление артистки состоялось 28 августа в рамках дня премьер. Ротару привезла в Россию новую песню "Вечные небеса", которую исполнила перед публикой.

София Ротару долгое время не выступала в России. В декабре 2018 года директор звезды сообщил, что певица отказалась от частных выступлений и корпорантов в РФ, так как "она вне политики" и "не хочет, чтобы политические распри как-то отразились на ее семье".

По данным росСМИ, приехать в Сочи Ротару уговорил композитор Игорь Крутой, который является председателем жюри "Новой волны".

На фестивале также выступили и другие украинцы - Ани Лорак, Светлана Лобода и Таисия Повалий. А в самом конкурсе принимают участие украинский дуэт ANNA MARIA и участник "Голосу країни" Тарас Присяжнюк.

Конкурс молодых исполнителей "Новая волна" с 2002 по 2014 год проводился в латвийском городе Юрмала. Но в 2015 году фестиваль переехал в Сочи. В этом году мероприятие проходит с 24 по 29 августа.

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