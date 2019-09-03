Тяжелые наркотики и мысли о суициде: Джастин Бибер рассказал о проблемах ранней славы

25-летний поп-певец Джастин Бибер рассказал о проблемах, с которыми столкнулся, став мировой знаменитостью в возрасте 13 лет. В Instagram Бибер опубликовал развернутый пост, в котором признался в употреблении тяжелых наркотиков и суицидальных мыслях.

Джастин Бибер стал популярным в 2008 году, когда музыкальный менеджер Скутер Браун обнаружил на YouTube его записи и предложил сотрудничество. Вскоре мальчик стал артистом крупного лейбла, и уже в возрасте 15 лет вышел его первый альбом, песни из которого попали в чарт Billboard Top-100. Но позже репутация юной звезды начала портиться: Джастин несколько раз имел проблемы с законом и становился героем скандальных заголовков.

Теперь Бибер признается, что слава ударила ему в голову, он принял множество неправильных решений, но выйти на верный путь ему помогла женитьба на модели Хейли Болдуин в конце 2018 года.

"Я был 13-летним мальчиком из маленького города, которого прославляли и убеждали в любви миллионы людей во всем мире. Они делали для меня все, и я даже не пытался понять принципы ответственности. Так, к 18 годам у меня не было никаких необходимых для жизни навыков, но были миллионы долларов и доступ ко всему, чего я хотел, - вспоминает Бибер. - К 20 годам я принял все возможные плохие решения и превратился в одного из самых осуждаемых и ненавистных людей в мире".

Певец признался, что в 19 лет начал употреблять довольно тяжелые наркотики и был абьюзером во всех своих отношениях.

"Я был обиженным, неуважительным к женщинам и злым, - говорит он. - Я отдалился от всех, кто любил меня, и спрятался за оболочкой того человека, которым стал. Я чувствовал, что никогда не смогу изменить это. Мне потребовались годы, чтобы прийти в себя после всех этих ужасных решений, исправить нарушенные отношения и изменить привычки. К счастью, Бог благословил меня необыкновенными людьми, которые меня любят".

Также Бибер рассказал, что в прошлом у него были мысли о самоубийстве, но сильные люди, которые продолжают бороться, помогли ему их преодолеть.

По словам певца, сейчас он переживает лучший период своей жизни - брак с Хейли Бибер.

"Ты учишься терпению, доверю, ответственности, доброте, смирению и другим вещам, которые делают человека хорошим", - заключил Бибер, призвав 118 миллионов своих подписчиков оставаться добрыми и любить людей.

В марте Джастин Бибер заявил, что берет паузу в карьере. Певец заявил, что он эмоционально обессилен и должен решить серьезные внутренние проблемы.

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