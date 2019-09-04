Олег Винник рассказал, как его отговорили жениться: вот кому он за это благодарен

Популярный украинский исполнитель, композитор, автор песен и покоритель женских сердец Олег Винник хотел жениться в раннем возрасте, но мама отговорила его от этого серьезного шага.

Об этом он рассказал в интервью программе "Ранок з Україною", которая выходит на канале "Украина". Певец отметил, что очень благодарен матери, что вовремя почувствовала, "что это не тот случай".

"Мама поняла, что я хочу жениться. Я был еще очень молод и влюбился. Все-таки мать почувствовала, что это не тот случай. Опять могу сказать, что отвели мать и отец, и я за это им очень благодарен", - поделился Олег.

А в 14 лет Винник зациклился на покупке мотоцикла, но родители отказали ему в этом, так как боялись за его жизнь. Тогда Олег решил настоять на своем и даже объявил голодовку.

"Я захотел мотоцикл и неделю не ел. Ну и все, мать не удержалась – так прутом меня избила, что у меня там месяц был шрам", – признался певец.

Напомним, что мать Олега Винника Анна Яковлевна умерла в мае прошлого года. Вскоре после смерти певец выступил в Тернополе, где свой концерт начал со слов о маме.

Ранее Олег Винник показал, как выглядел в юности. Голубоглазый блондин позирует на фото в клетчатой рубашке и с модной на то время прической.

Также слушайте на The Lime новую песню Олега Винника "Сльози на землі". Премьера трека состоялась в День государственного флага Украины.

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