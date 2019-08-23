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Олег Винник выпустил новый потенциальный хит - это песня о суровой стороне реальности

Певец представил эмоциональный трек

пятница, 23 августа 2019, 16:05
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Популярный украинский исполнитель, композитор, автор песен и покоритель женских сердец Олег Винник порадовал поклонниц новым треком.

Премьера песни состоялась в День государственного флага Украины на YouTube-канале певца. Композиция получила название "Сльози на землі". "Песня о суровой стороне реальности пропитана отчаянным желанием остановить происходящее, осушить слезы, уберечь от неминуемой боли", - сказано в описании к треку.

"Друзья, сегодня на моем YouTube-канале и на всех электронных музыкальных платформах состоялся релиз песни "Слезы на земле", которая является криком моей души", - рассказал Винник о выходе песни в своем Instagram.

Фанаты певца быстро отреагировали на премьеру, и поделились своими впечатлениями в комментариях под видео.

"Невероятная песня, мурашки не покидали все прослушивание", "Сколько боли, сколько страдания и сколько души вложил Олег в эти слова", "Сердце сжалось - песня пронзила душу", "Сильная песня, мороз по коже", "Браво! Очень трогательно", "До мурашек, до дрожи сильная, красивая песня, крик души", - пишут поклонники.

  • В День государственного флага Украины, который ежегодно отмечается 23 августа, знаменитости оставляют в своих соцсетях поздравления и яркие фото.
  • Украинская певица Тина Кароль презентовала новую песню "Вабити" и клип на нее. В ролике артистка показала, как соблазняет мужчин.

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