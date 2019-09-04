Победитель "Х-фактора" рассказал о знакомстве с женой: после такого фиаско свадьбы могло и не быть

Участник группы ZBSband, которая победила в девятом сезоне вокального проекта "Х-фактор" на канале СТБ, Владислав Онищенко рассказал, как познакомился со своей женой, российской актрисой Анастасией Ивановой.

В интервью "КП" в Украине" музыкант поведал, как добивался внимания звезды "Универа" и в какой момент зародились чувства. По словам певца, первое свидание было провальным, но уже во время второго он понял, что влюбился.

"Знакомства у нас было два. Первое личное в кафе, но как-то все скомкано получилось, мы даже не обратили внимание друг на друга. Но зимой я наткнулся на сторис Насти в Инстаграмм с песней, которую я написал для ZBSband. Мне было так приятно, что я решил об этом ей сказать. Так мы стали общаться в переписках и неделю я добивался первого свидания", - начал Влад свой рассказ.

"Как видите, у меня получилось. Правда на самом свидании моя машина постоянно перегревалась и не хотела никуда ехать. После такого фиаско я думал, что мы больше никогда не увидимся, но мне повезло и я смог украсть жену на второе свидание. На нем мы и решили, что друг без друга не можем. И даже машина не подвела", - добавил певец.

В эту ночь Влад понял, что Настя - та единственная, с которой он готов связать всю свою жизнь. В феврале этого года музыкант сделал актрисе предложение и она ответила согласием. В августе 2019-го влюбленные сыграли пышную свадьбу.

Анастасия Иванова - российская актриса театра и кино. Известность девушке принесла роль в популярном в РФ сериале "Универ. Новая общага", где она сыграла красотку Юлю Семакину. Иванова также сыграла эпизодические роли в телесериалах "След", "Пятая стража" и "Дело врачей".

Владислав Онищенко тоже актер. Ему отлично удается совмещать музыкальную карьеру и работу в киевском театре "Золотые ворота".

Звезда "Форсажа" и "Джуманджи" Дуэйн “Скала” Джонсон и его 34-летняя подруга Лорен Хашиан связали себя узами брака на секретной церемонии на Гавайях.

Самый популярный видеоблогер в мире женился. Швед Феликс Чельберг, известный под псевдонимом Pewdiepie (Пьюдипай), после 8 лет отношений сочетался браком со своей девушкой Марцией Бизоньин.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.